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Гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский в Стаханове подписал план помощи школе

Гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский в Стаханове подписал план помощи школе

22 февраля 2024, 12:42
Фото: Омскэлектро
Помимо активной работы в городе, компания взяла шефство над спортивной школой в ЛНР.

Омская область продолжает оказывать всестороннюю помощь подшефному городу Стаханов. Идет важная работа — восстановление инфраструктуры города, пострадавшего от военных действий.

В ходе рабочей поездки делегация от региона под руководством Губернатора Омской области Виталия Хоценко посетила объекты, чтобы определить объем восстановительных работ на этот год.

Фото: Омскэлектро

Компания «Омскэлектро», одно из крупнейших энергопредприятий Омска, более года участвует в восстановлении инфраструктуры города. Компания более 100 лет работает на благо родного региона, имеет богатый опыт наставничества. Профессионализм омских энергетиков, которые хорошо справляются со строительством и реконструкцией объектов, востребован и на новых территориях.

Фото: Омскэлектро

Глава компании Андрей Жуковский посетил Стаханов с еще одной гуманитарно-просветительской миссией. Во время поездки заключен совместный план мероприятий Межнационального и межконфессионального центра гуманитарной помощи и АО «Омскэлектро» по реализации гуманитарно-просветительской миссии на территориях Омской области и города Стаханов в 2024 году.

Фото: Омскэлектро

«Омскэлектро» известна как компания, которая поддерживает молодежь и развивает спорт. Решено с этим помочь и жителям новых территорий. Компания будет развивать детский спорт в городе Стаханове Луганской народной республики. Спортивная школа №1 города Стаханов стала одним из объектов шефской помощи, закрепленных за «Омскэлектро».

«Это одна из немногих спортивных школ в Стаханове, которая уцелела во время военных действий, и очень важно чтобы дети смогли несмотря ни на что продолжить занятия спортом. Взять шефство над спортшколой №1 Стаханова — это ответственное решение для компании. Мы понимаем, что здоровая спортивная молодежь — это будущее страны, поэтому необходимо развивать и поддерживать спортивное направление», — прокомментировал Андрей Жуковский.
#Политика#Общество#Спорт#Омск#Омская область
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