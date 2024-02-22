Гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский в Стаханове подписал план помощи школе

Компания «Омскэлектро», одно из крупнейших энергопредприятий Омска, более года участвует в восстановлении инфраструктуры города. Компания более 100 лет работает на благо родного региона, имеет богатый опыт наставничества. Профессионализм омских энергетиков, которые хорошо справляются со строительством и реконструкцией объектов, востребован и на новых территориях.