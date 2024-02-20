Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска

На сегодняшнем заседании суда сторона защиты рассказала об экспертизе, которую провели специалисты СибАДИ. Они пришли к выводу, что на самом деле майор Гайдамак не виновен в смертельном ДТП, пишет «Омск-Информ». По мнению специалистов вуза, машиной управлял Александр Дубенский. Уверенность в этом они объяснили тем, что у мужчины имеется травма от удара о руль, а у обвиняемого такого повреждения не было.