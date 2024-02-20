Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
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Updated Сегодня, 13:47
Сегодня Центральный районный суд города Омска начал рассмотрение письменных доказательств по делу майора Евгения Гайдамака. По данным следствия, он является виновником смертельной аварии, которая произошла 30 января 2022 года. В тот день иномарка, в которой находилось четверо мужчин, влетела в фонарный столб во время движения по мосту 60-летия Победы. В результате трое из них скончались, в живых остался только Гайдамак.
На сегодняшнем заседании суда сторона защиты рассказала об экспертизе, которую провели специалисты СибАДИ. Они пришли к выводу, что на самом деле майор Гайдамак не виновен в смертельном ДТП, пишет «Омск-Информ». По мнению специалистов вуза, машиной управлял Александр Дубенский. Уверенность в этом они объяснили тем, что у мужчины имеется травма от удара о руль, а у обвиняемого такого повреждения не было.
Отметим, что эта версия полностью противоречит выводам, к которым пришли в следственном комитете. Региональный СК провел ряд экспериментов и экспертиз, согласно которым, именно Евгений Гайдамак находился за рулем в момент столкновения. Окончательное решение по делу вынесет суд. Подробнее об истории в наших материалах: