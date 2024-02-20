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Эксперты СибАДИ посчитали майора Гайдамака невиновным в смертельном ДТП

Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска

20 февраля 2024, 13:47
Фото: 1MI

Эксперты СибАДИ посчитали майора Гайдамака невиновным в смертельном ДТП

Они провели ряд экспертиз и пришли к выводу, что за рулем в момент аварии находился Александр Дубенский, который позже скончался в больнице от полученных травм.

Сегодня Центральный районный суд города Омска начал рассмотрение письменных доказательств по делу майора Евгения Гайдамака. По данным следствия, он является виновником смертельной аварии, которая произошла 30 января 2022 года. В тот день иномарка, в которой находилось четверо мужчин, влетела в фонарный столб во время движения по мосту 60-летия Победы. В результате трое из них скончались, в живых остался только Гайдамак.

На сегодняшнем заседании суда сторона защиты рассказала об экспертизе, которую провели специалисты СибАДИ. Они пришли к выводу, что на самом деле майор Гайдамак не виновен в смертельном ДТП, пишет «Омск-Информ». По мнению специалистов вуза, машиной управлял Александр Дубенский. Уверенность в этом они объяснили тем, что у мужчины имеется травма от удара о руль, а у обвиняемого такого повреждения не было.

Отметим, что эта версия полностью противоречит выводам, к которым пришли в следственном комитете. Региональный СК провел ряд экспериментов и экспертиз, согласно которым, именно Евгений Гайдамак находился за рулем в момент столкновения. Окончательное решение по делу вынесет суд. Подробнее об истории в наших материалах:

«ДНК и машинки». Как в омском СК доказали, что смертельное ДТП устроил майор Гайдамак
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В омском суде накажут экс-полицейского Гайдамака за смертельное ДТП в пьяном виде
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