В омском суде накажут экс-полицейского Гайдамака за смертельное ДТП в пьяном виде

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
Авария произошла 30 января 2022 года. По данным следствия, на проезжей части моста им. 60-летия Победы начальник отдела УЭБ и ПК УМВД по Омской области майор Евгений Гайдамак не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Также уточняется, что за рулем дорогой иномарки «Mercedes-Benz» он находился в нетрезвом состоянии.
После столкновения машина перевернулась, а все 4 пассажира, включая водителя, вылетели на дорогу. В результате ДТП один пассажир скончался на месте, остальных экстренно госпитализировали в состоянии комы. Позже умерли еще двое мужчин, выжил только Гайдамак.
Однако экс-майор полиции вину в происшествии не признал и категорически отрицал нахождение за рулем в момент аварии. Чтобы доказать вину подозреваемого, сотрудникам следственных органов пришлось приложить немало усилий и провести ряд экспертиз. Напомним, что подробнее о смертельном ДТП корреспонденту Города55 рассказал следователь по особо важным делам по ЦАО города Омска Алексей Рубцов. Информацию о ходе следствия и пути выяснения всех подробностей можно прочитать в материале ниже.