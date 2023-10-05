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В омском суде накажут экс-полицейского Гайдамака за смертельное ДТП в пьяном виде

В омском суде накажут экс-полицейского Гайдамака за смертельное ДТП в пьяном виде

5 октября 2023, 09:46
Фото: СУ СК РФ по Омской области
В Центральном районном суде началось рассмотрение уголовного дела по преступлению, предусмотренному ч. 6 ст. 264 УК РФ.

Авария произошла 30 января 2022 года. По данным следствия, на проезжей части моста им. 60-летия Победы начальник отдела УЭБ и ПК УМВД по Омской области майор Евгений Гайдамак не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Также уточняется, что за рулем дорогой иномарки «Mercedes-Benz» он находился в нетрезвом состоянии.

После столкновения машина перевернулась, а все 4 пассажира, включая водителя, вылетели на дорогу. В результате ДТП один пассажир скончался на месте, остальных экстренно госпитализировали в состоянии комы. Позже умерли еще двое мужчин, выжил только Гайдамак.

Однако экс-майор полиции вину в происшествии не признал и категорически отрицал нахождение за рулем в момент аварии. Чтобы доказать вину подозреваемого, сотрудникам следственных органов пришлось приложить немало усилий и провести ряд экспертиз. Напомним, что подробнее о смертельном ДТП корреспонденту Города55 рассказал следователь по особо важным делам по ЦАО города Омска Алексей Рубцов. Информацию о ходе следствия и пути выяснения всех подробностей можно прочитать в материале ниже.

«ДНК и машинки». Как в омском СК доказали, что смертельное ДТП устроил майор Гайдамак
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