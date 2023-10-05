В омском суде накажут экс-полицейского Гайдамака за смертельное ДТП в пьяном виде

Однако экс-майор полиции вину в происшествии не признал и категорически отрицал нахождение за рулем в момент аварии. Чтобы доказать вину подозреваемого, сотрудникам следственных органов пришлось приложить немало усилий и провести ряд экспертиз. Напомним, что подробнее о смертельном ДТП корреспонденту Города55 рассказал следователь по особо важным делам по ЦАО города Омска Алексей Рубцов. Информацию о ходе следствия и пути выяснения всех подробностей можно прочитать в материале ниже.