«ДНК и машинки». Как в омском СК доказали, что смертельное ДТП устроил майор Гайдамак

— Отнюдь не компьютерная. Бралась модель, а по большому счету игрушечная машина, по записям с видеокамер моделировалась траектория движения автомобиля в тот день, само ДТП, после чего автомобиль переворачивался и указывалось, опять же с помощью моделей, кто из пострадавших и где оказался после столкновения. Все это, в свою очередь, сопоставлялось с результатами комплексной судебно-медицинской экспертизы, что, собственно, и позволило сделать вывод, что в момент происшествия за рулем автомобиля находился именно Евгений Гайдамак.