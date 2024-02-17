Столкновение самолетов, бабушка с молотком и онкобольной младенец. Омск в субботу

Ужасающая история произошла вчера утром в одной из квартир на Дмитриева. 57-летняя женщина ударила молотком по голове спящего девятилетнего внука. Он получил не меньше трех ударов и начал стонать, что услышали родители и остановили бабушку. Однако она успела напасть на свою престарелую мать с ножом, а также покалечить себя. В деле разбираются следователи и прокуратура. Все пострадавшие вместе с подозреваемой находятся в больнице.