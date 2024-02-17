Столкновение самолетов, бабушка с молотком и онкобольной младенец. Омск в субботу

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Столкновение миновали благодаря грамотной работе авиадиспетчеров. Грузовой и тяжелый военно-транспортный самолеты пролетели достаточно близко друг к другу. Специалисты на земле изменили их траектории, чтобы избежать трагедии. Это случилось несколько дней назад, после чего Ан-72 и Ил-76 без сложностей добрались до аэродрома.
Ужасающая история произошла вчера утром в одной из квартир на Дмитриева. 57-летняя женщина ударила молотком по голове спящего девятилетнего внука. Он получил не меньше трех ударов и начал стонать, что услышали родители и остановили бабушку. Однако она успела напасть на свою престарелую мать с ножом, а также покалечить себя. В деле разбираются следователи и прокуратура. Все пострадавшие вместе с подозреваемой находятся в больнице.
После рождения у малыша обнаружили высокий лейкоцитоз в крови, что уже говорило о неладном. Врачи заподозрили у мальчика рак костного мозга и направили в московский центр детской онкологии и гематологии. С транспортировкой возникли проблемы, но по итогу все решилось — семья уехала на бизнес-джете с помощью министра здравоохранения Омской области. Теперь ребенок находится под наблюдением специалистов в столице.