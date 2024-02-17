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Столкновение самолетов, бабушка с молотком и онкобольной младенец. Омск в субботу

17 февраля 2024, 14:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Над Омском почти врезались друг в друга самолеты

Столкновение миновали благодаря грамотной работе авиадиспетчеров. Грузовой и тяжелый военно-транспортный самолеты пролетели достаточно близко друг к другу. Специалисты на земле изменили их траектории, чтобы избежать трагедии. Это случилось несколько дней назад, после чего Ан-72 и Ил-76 без сложностей добрались до аэродрома.

Вовремя развели. В небе над Омском чуть не столкнулись два самолета
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Новость № 2. Омская бабушка напала на маленького внука с молотком

Ужасающая история произошла вчера утром в одной из квартир на Дмитриева. 57-летняя женщина ударила молотком по голове спящего девятилетнего внука. Он получил не меньше трех ударов и начал стонать, что услышали родители и остановили бабушку. Однако она успела напасть на свою престарелую мать с ножом, а также покалечить себя. В деле разбираются следователи и прокуратура. Все пострадавшие вместе с подозреваемой находятся в больнице.

Спал в кровати. В Омске бабушка пыталась убить девятилетнего внука молотком
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Новость № 3. В Омской области родился ребенком с врожденной онкологией

После рождения у малыша обнаружили высокий лейкоцитоз в крови, что уже говорило о неладном. Врачи заподозрили у мальчика рак костного мозга и направили в московский центр детской онкологии и гематологии. С транспортировкой возникли проблемы, но по итогу все решилось — семья уехала на бизнес-джете с помощью министра здравоохранения Омской области. Теперь ребенок находится под наблюдением специалистов в столице.

Увезли на бизнес-джете. Новорожденный омич с врожденным раком крови улетел в Москву
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