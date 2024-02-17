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Updated Сегодня, 07:08

иллюстрация

Увезли на бизнес-джете. Новорожденный омич с врожденным раком крови улетел в Москву

17 февраля 2024, 06:57
Фото: Город55
иллюстрация

Новорожденный омич с врожденным раком крови улетел в Москву на бизнес-джете

У ребенка диагностировали крайне редкое заболевание, теперь он находится под пристальным вниманием московских специалистов.

Неделю назад, 8 февраля, в Омской области родился мальчик с высоким лейкоцитозом в крови. Спустя несколько дней у него заподозрили рак костного мозга. На этой неделе младенца смотрели уже в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве.

Быстрее отправить маленького омича в столицу не удалось из-за проблем с транспортировкой, но ждать было нельзя. Глава омского минздрава Артем Наркевич помог с перелетом семье. Они отправились с новорожденным на бизнес-джете.

Врожденный лейкоз диагностируют крайне редко. К слову, в омской областной детской клинической больнице столкнулись впервые с подобным случаем. Мальчика зовут Платон. Столичные специалисты поставили диагноз — миелобластный лейкоз.

«Болезнь грозная. Впереди — и у Платона, и у его семьи, и у врачей — долгий путь к выздоровлению. Но благодаря слаженной работе профессионалов, их неравнодушию — победа возможна», — отметил министр здравоохранения Омской области.

В телеграм-канале Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина сообщили, что ребенок оказался третьим в семье.

Ранее Город55 писал о том, как спасали 49-летнюю омичку. Женщине поплохело во время работы. У нее начало сильно давить в грудине, появилась одышка и слабость. Скорая помощь отвезла ее в МСЧ-4. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда.

Увезли с работы. В Омске врачи спасли 49-летнюю женщину с острым инфарктом миокарда
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#Происшествия#Здоровье#Омск#Омская область#Новости#Онкология#Пациент#Алина Ясинская
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