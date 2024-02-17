Увезли на бизнес-джете. Новорожденный омич с врожденным раком крови улетел в Москву

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Неделю назад, 8 февраля, в Омской области родился мальчик с высоким лейкоцитозом в крови. Спустя несколько дней у него заподозрили рак костного мозга. На этой неделе младенца смотрели уже в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве.
Быстрее отправить маленького омича в столицу не удалось из-за проблем с транспортировкой, но ждать было нельзя. Глава омского минздрава Артем Наркевич помог с перелетом семье. Они отправились с новорожденным на бизнес-джете.
Врожденный лейкоз диагностируют крайне редко. К слову, в омской областной детской клинической больнице столкнулись впервые с подобным случаем. Мальчика зовут Платон. Столичные специалисты поставили диагноз — миелобластный лейкоз.
«Болезнь грозная. Впереди — и у Платона, и у его семьи, и у врачей — долгий путь к выздоровлению. Но благодаря слаженной работе профессионалов, их неравнодушию — победа возможна», — отметил министр здравоохранения Омской области.
В телеграм-канале Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина сообщили, что ребенок оказался третьим в семье.
Ранее Город55 писал о том, как спасали 49-летнюю омичку. Женщине поплохело во время работы. У нее начало сильно давить в грудине, появилась одышка и слабость. Скорая помощь отвезла ее в МСЧ-4. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда.