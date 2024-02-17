Увезли на бизнес-джете. Новорожденный омич с врожденным раком крови улетел в Москву

Неделю назад, 8 февраля, в Омской области родился мальчик с высоким лейкоцитозом в крови. Спустя несколько дней у него заподозрили рак костного мозга. На этой неделе младенца смотрели уже в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве.