Вовремя развели. В небе над Омском чуть не столкнулись два самолета

Первый борт прошел очень рядом со вторым, но трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции омских авиадиспетчеров. Они внесли корректировки в траектории движения самолетов. Столкновения Ан-72 и Ил-76 в небе над городом не случилось, оба успешно добрались до аэродрома.