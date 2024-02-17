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Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

иллюстрация

Вовремя развели. В небе над Омском чуть не столкнулись два самолета

17 февраля 2024, 04:31
Фото: Город55
иллюстрация

В небе над Омском чуть не столкнулись два самолета

Трагедии не произошло, так как диспетчеры скорректировали маршруты воздушных судов.

Как передает телеграм-канал Mash, два дня назад, 15 февраля, над Омском очень сильно сблизились два воздушных судна. Это произошло уже вечером.

Один из самолетов был грузовым, летел из Караганды. Второй выполнял тренировочный полет, относился к классу тяжелых военно-транспортных суден.

Первый борт прошел очень рядом со вторым, но трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции омских авиадиспетчеров. Они внесли корректировки в траектории движения самолетов. Столкновения Ан-72 и Ил-76 в небе над городом не случилось, оба успешно добрались до аэродрома.

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#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Столкновение#Новости#Аэродром#Диспетчер#Алина Ясинская
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