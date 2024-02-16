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Тренер «Авангарда» Кравец назвал причины поражения в Екатеринбурге

Играли только первые два периода: тренер «Авангарда» — о поражении «Автомобилисту»

16 февраля 2024, 04:26
Фото: ХК Авангард

Тренер «Авангарда» Кравец назвал причины поражения в Екатеринбурге

«Ястребы» уступил со счетом 2:4, хотя вели по ходу игры 2:1.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции рассказал о причинах поражения «Автомобилисту». Матч прошел 15 января в Екатеринбурге и завершился со счетом 4:2 в пользу уральской команды.

«Игра в хоккее продолжается 60 минут. К сожалению, мы сегодня хорошо играли только первые два периода. В третьем периоде отдали инициативу, допустили ошибки, которые такая мастеровитая команда, как „Автомобилист“, очень хорошо использовала. На этом не заканчивается ни игра, ни жизнь, ни регулярный чемпионат. К сожалению, неудачно проехали выездные матчи. Сейчас будут игры дома, будем готовиться», — заявил Кравец.

Также тренер отметил, что «Автомобилист» активно играл на «пятаке» у «ястребов», а защитники омской команды в каких-то моментах уступили. Кравец рассказал, что у «Авангарда» в матче были удаления, которых можно было избежать.

Следующую игру «Авангард» проведет дома, команда в субботу, 17 февраля, встретится с магнитогорским «Металлургом».

Второе поражение на выезде. Омский «Авангард» уступил «Автомобилисту» — 2:4
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#Спорт#Авангард#Екатеринбург#Михаил Кравец#Автомобилист#Евгений Игишев#Ястребы
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