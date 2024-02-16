Играли только первые два периода: тренер «Авангарда» — о поражении «Автомобилисту»

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции рассказал о причинах поражения «Автомобилисту». Матч прошел 15 января в Екатеринбурге и завершился со счетом 4:2 в пользу уральской команды.
«Игра в хоккее продолжается 60 минут. К сожалению, мы сегодня хорошо играли только первые два периода. В третьем периоде отдали инициативу, допустили ошибки, которые такая мастеровитая команда, как „Автомобилист“, очень хорошо использовала. На этом не заканчивается ни игра, ни жизнь, ни регулярный чемпионат. К сожалению, неудачно проехали выездные матчи. Сейчас будут игры дома, будем готовиться», — заявил Кравец.
Также тренер отметил, что «Автомобилист» активно играл на «пятаке» у «ястребов», а защитники омской команды в каких-то моментах уступили. Кравец рассказал, что у «Авангарда» в матче были удаления, которых можно было избежать.
Следующую игру «Авангард» проведет дома, команда в субботу, 17 февраля, встретится с магнитогорским «Металлургом».