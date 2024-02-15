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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Капитан «Авангарда» рассказал о настрое перед матчем с «Автомобилистом»

Будет интересный трудный хоккей: капитан «Авангарда» — о матче с «Автомобилистом»

15 февраля 2024, 09:05
Фото: ХК Авангард

Капитан «Авангарда» рассказал о настрое перед матчем с «Автомобилистом»

Дамир Шарипзянов заявил, что «ястребы» стремятся оказаться на первом месте в Восточной конференции.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что в прошлой игре с «Салаватом Юлаевым» было много ошибок, и сообщил, что ждет от сегодняшней игры с «Автомобилистом» непростого матча. Комментарий защитника «ястребов» опубликовали на youtube-канале хоккейного клуба.

«Естественно, хотелось бы оказаться на первом месте. Идем к этой цели. Плохих команд не осталось в этой лиге. Даже команды, которые не попали в плей-офф, борются, бьются до конца. Никто не хочет проигрывать. „Автомобилист“ — амбициозная команда. Сегодня будет интересный трудный хоккей», — заявил капитан.

Напомним, что «ястребы» уступили «Салавату» со счетом 2:7 в выездном матче. Также о предстоящей игре высказался нападающий Райан Спунер.

«Нужно оставить ту игру в прошлом, думать о сегодняшней. Прошлую игру особо не обсуждали. Посмотрели несколько видео. Нет смысла расстраиваться или злиться. Нужно сконцентрироваться на предстоящей встрече», — рассказал форвард.

Матч между «Авангардом» и «Автомобилистом» пройдет сегодня в Екатеринбурге. Начало в 17:00 по московскому времени.

Омский «Авангард» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом»
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#Спорт#Видео#Хоккей#Авангард#Омск#Матч#Екатеринбург#Автомобилист#Салават Юлаев#Евгений Игишев#Плей-офф#Ошибки
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