Будет интересный трудный хоккей: капитан «Авангарда» — о матче с «Автомобилистом»

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что в прошлой игре с «Салаватом Юлаевым» было много ошибок, и сообщил, что ждет от сегодняшней игры с «Автомобилистом» непростого матча. Комментарий защитника «ястребов» опубликовали на youtube-канале хоккейного клуба.