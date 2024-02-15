Будет интересный трудный хоккей: капитан «Авангарда» — о матче с «Автомобилистом»

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что в прошлой игре с «Салаватом Юлаевым» было много ошибок, и сообщил, что ждет от сегодняшней игры с «Автомобилистом» непростого матча. Комментарий защитника «ястребов» опубликовали на youtube-канале хоккейного клуба.
«Естественно, хотелось бы оказаться на первом месте. Идем к этой цели. Плохих команд не осталось в этой лиге. Даже команды, которые не попали в плей-офф, борются, бьются до конца. Никто не хочет проигрывать. „Автомобилист“ — амбициозная команда. Сегодня будет интересный трудный хоккей», — заявил капитан.
Напомним, что «ястребы» уступили «Салавату» со счетом 2:7 в выездном матче. Также о предстоящей игре высказался нападающий Райан Спунер.
«Нужно оставить ту игру в прошлом, думать о сегодняшней. Прошлую игру особо не обсуждали. Посмотрели несколько видео. Нет смысла расстраиваться или злиться. Нужно сконцентрироваться на предстоящей встрече», — рассказал форвард.
Матч между «Авангардом» и «Автомобилистом» пройдет сегодня в Екатеринбурге. Начало в 17:00 по московскому времени.