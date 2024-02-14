Заметно подорожал. Рестобар в горевшей омской пятиэтажке продают за 15 млн рублей

Напомним, что в сентябре рестобар готовы были обменять на что-нибудь. Сейчас об этом уже не говорится. Пятиэтажка, в которой разместилось заведение, горела в июле прошлого года. Возгорание кровли произошло в ночь с 15 на 16 июля. Огонь бушевал на площади больше тысячи квадратных метров. На восстановление кровли в жилом доме на Бульваре Победы, выделяли 9,4 млн рублей.