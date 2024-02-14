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Заметно подорожал. Рестобар в горевшей омской пятиэтажке продают за 15 млн рублей

14 февраля 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney
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Кафе в горевшей омской пятиэтажке на Бульваре Победы подорожало до 15 млн рублей

Избавиться от готового бизнеса собственник решил из-за переезда. Правда, с сентября цена подскочила на 6 млн рублей.

В Омске на продажу выставили кафе площадью 305 кв. м, расположенное в цоколе жилой пятиэтажки на Бульваре Победы. Готовый действующий бизнес недалеко от Иртышской набережной оценили в 14,7 млн рублей, для сравнения в сентябре его стоимость была на 6 млн меньше.

«Два банкетных залa: на 25 и 50 человек. Наработанная клиентская база! Кухня с оборудованием „под ключ“, холодильная камера 7 кв. м», — говорится в объявлении.

В банкетных залах установлены вентиляция, кондиционеры, камеры видеонаблюдения и проведен интернет. Как утверждает собственник, заведение можно расширить и увеличить количество посадочных мест. Продают готовый бизнес, кстати, в связи с переездом.

Напомним, что в сентябре рестобар готовы были обменять на что-нибудь. Сейчас об этом уже не говорится. Пятиэтажка, в которой разместилось заведение, горела в июле прошлого года. Возгорание кровли произошло в ночь с 15 на 16 июля. Огонь бушевал на площади больше тысячи квадратных метров. На восстановление кровли в жилом доме на Бульваре Победы, выделяли 9,4 млн рублей.

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#Общество#Бизнес#Омск#Пожары#Продажа#Новости#Объявление#Кафе#Юлия Истомина
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