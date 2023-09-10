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Иллюстрация

В горевшей омской пятиэтажке на Бульваре Победы за 8,7 млн продают рестобар

10 сентября 2023, 05:07
Фото: 1MI
Иллюстрация
Заведение общей площадью 305 кв. м находится на первом этаже многоэтажного дома.

В Омске ищут нового владельца для рестобара, расположенного в пятиэтажном доме по улице Бульвар Победы, 3. Готовый бизнес оценили в 8,7 млн рублей.

За эту сумму покупатель получит помещение площадью 305 кв. м, которое находится в собственности. В рестобаре, по словам нынешнего собственника, сделан хороший дорогой ремонт, установлено два кондиционера, есть система вентиляции, два санузла.

«Все коммуникации новые (Германия, Италия). Резервная канализация, после установки ни капли уже 8 лет. Видеонаблюдение, холодильная камера 7 кв. м, разливное пиво. Наработанная клиентская база», — описывает плюсы бизнеса продавец.
Фото: Скриншот Авито

В баре сейчас 70 посадочных мест, но есть возможность расширения залов и увеличения количества посетителей. Кроме того, в заведении собираются запустить новую увеличенную кухню.

Продать готовый бизнес решили из-за переезда. Помимо продажи собственник готов обменять заведение, на что именно, правда, не уточняется.

Отметим, что находится рестобар в пятиэтажке, крыша которой горела в ночь на 16 июля 2023 года. На этой неделе на ремонт горевшей кровли на Бульваре Победы, 3 выделили 9,4 млн рублей. Завершить ремонтные работы планируют к ноябрю текущего года.

Город55 после пожара побывал на месте происшествия и пообщался с омичкой, сын которой сейчас находится на СВО. Женщина, переехавшая в пятиэтажку в 1988 году, называет дом проклятым:

Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки
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#Общество#Город#Бизнес#Омск#Пожары#Продажа#Ресторан#Новости#Объявление#Юлия Истомина
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