В горевшей омской пятиэтажке на Бульваре Победы за 8,7 млн продают рестобар

Отметим, что находится рестобар в пятиэтажке, крыша которой горела в ночь на 16 июля 2023 года. На этой неделе на ремонт горевшей кровли на Бульваре Победы, 3 выделили 9,4 млн рублей. Завершить ремонтные работы планируют к ноябрю текущего года.