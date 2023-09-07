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Published Сегодня, 12:15

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Огонь полностью уничтожил крышу дома

На ремонт сгоревшей крыши дома на бульваре Победы в Омске дали почти 9.4 млн рублей

7 сентября 2023, 12:15
Фото: Город55
Огонь полностью уничтожил крышу дома

На сгоревшую крышу дома по бульвару Победы в Омске выделили почти 9.4 млн рублей

Деньги выделили из резервного фонда Правительства Омской области с формулировкой «на непредвиденные расходы».

Сегодня, 7 сентября, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал постановление о выделении средств на ремонт кровли дома на бульваре Победы, 3, которая сгорела 15 июля.

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Деньги в сумме около 9.4 млн рублей, как значится в документе, выделяются «в целях финансирования непредвиденных расходов, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ по восстановлению крыши».

Напомним, пожар в доме на бульваре Победы, 3 вспыхнул ночью 15 июля. Огонь полностью охватил крышу здания и распространился на площади более 1 125 квадратных метров. Из пятиэтажки спасатели тогда эвакуировали 63 человека.

Планируется, что все ремонтные работы в доме будут закончены к ноябрю текущего года.

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