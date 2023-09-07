На ремонт сгоревшей крыши дома на бульваре Победы в Омске дали почти 9.4 млн рублей

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
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Updated Сегодня, 12:22
Сегодня, 7 сентября, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал постановление о выделении средств на ремонт кровли дома на бульваре Победы, 3, которая сгорела 15 июля.
Деньги в сумме около 9.4 млн рублей, как значится в документе, выделяются «в целях финансирования непредвиденных расходов, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ по восстановлению крыши».
Напомним, пожар в доме на бульваре Победы, 3 вспыхнул ночью 15 июля. Огонь полностью охватил крышу здания и распространился на площади более 1 125 квадратных метров. Из пятиэтажки спасатели тогда эвакуировали 63 человека.
Планируется, что все ремонтные работы в доме будут закончены к ноябрю текущего года.