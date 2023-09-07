На ремонт сгоревшей крыши дома на бульваре Победы в Омске дали почти 9.4 млн рублей

Напомним, пожар в доме на бульваре Победы, 3 вспыхнул ночью 15 июля. Огонь полностью охватил крышу здания и распространился на площади более 1 125 квадратных метров. Из пятиэтажки спасатели тогда эвакуировали 63 человека.