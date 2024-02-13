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Трехэтажное здание на Гусарова, 22

Приоритет у арендатора. В Омске за 16,5 млн продают два помещения в доме на Гусарова

13 февраля 2024, 09:51
Фото: yandex.ru/maps
Трехэтажное здание на Гусарова, 22

Два помещения в омской трехэтажке на Гусарова продают за 16,5 млн рублей

Распоряжение об условиях приватизации арендуемого муниципального недвижимого имущества 12 февраля подписал мэр Омска.

В Омске решили продать помещения в историческом здании на Гусарова, 22. Речь идет о трехэтажке, признанной объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой И. И. Лонщакова». Построили здание в 1880-е годы. Соответствующее распоряжение об условиях приватизации 12 февраля подписал Сергей Шелест.

На продажу выставляют два нежилых помещения площадью 134,2 и 136,8 кв. м на первом этаже. Их оценили в 9,927 млн и 6,582 млн рублей соответственно. Преимущественным правом покупки обладает нынешний арендатор — индивидуальный предприниматель Александр Данилюк из Омска. В здании на Гусарова размещается его пивной магазин «Бирхаус».

Данилюк, зарегистрировавший ИП в 2002 году, является совладельцем компаний «Комплексное обеспечение объектов торговли» и «Рента».

В октябре 2023 года предпринимателю, кстати, объявил предостережение омский минкульт из-за объекта культурного наследия на Учебной, 82. В здании, которое находилось в неудовлетворительном состоянии, потребовали провести ремонт для поддержания объекта в надлежащем техническом состоянии.

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#Бизнес#Омск#Продажа#Аренда#Новости#Приватизация#Историческое здание#Юлия Истомина#Объект культурного наследия
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