Приоритет у арендатора. В Омске за 16,5 млн продают два помещения в доме на Гусарова

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
В Омске решили продать помещения в историческом здании на Гусарова, 22. Речь идет о трехэтажке, признанной объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой И. И. Лонщакова». Построили здание в 1880-е годы. Соответствующее распоряжение об условиях приватизации 12 февраля подписал Сергей Шелест.
На продажу выставляют два нежилых помещения площадью 134,2 и 136,8 кв. м на первом этаже. Их оценили в 9,927 млн и 6,582 млн рублей соответственно. Преимущественным правом покупки обладает нынешний арендатор — индивидуальный предприниматель Александр Данилюк из Омска. В здании на Гусарова размещается его пивной магазин «Бирхаус».
Данилюк, зарегистрировавший ИП в 2002 году, является совладельцем компаний «Комплексное обеспечение объектов торговли» и «Рента».
В октябре 2023 года предпринимателю, кстати, объявил предостережение омский минкульт из-за объекта культурного наследия на Учебной, 82. В здании, которое находилось в неудовлетворительном состоянии, потребовали провести ремонт для поддержания объекта в надлежащем техническом состоянии.