Приоритет у арендатора. В Омске за 16,5 млн продают два помещения в доме на Гусарова

На продажу выставляют два нежилых помещения площадью 134,2 и 136,8 кв. м на первом этаже. Их оценили в 9,927 млн и 6,582 млн рублей соответственно. Преимущественным правом покупки обладает нынешний арендатор — индивидуальный предприниматель Александр Данилюк из Омска. В здании на Гусарова размещается его пивной магазин «Бирхаус».