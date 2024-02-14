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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

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С небольшим платежом. На севере Омской области отдают в аренду участок под рекреацию

14 февраля 2024, 05:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

Участок у реки на севере Омской области предлагают арендовать под базу отдыха

Минимальный ежегодный арендный платеж за землю площадью 23,5 тысяч кв. м составит 180 тысяч рублей.

В Муромцево ищут арендатора для земельного участка площадью 23589 кв. м. Находится он недалеко от улицы Паромная, в зоне рекреации.

Организатором торгов выступает комитет экономики и управления муниципальной собственностью администрации Муромцевского района. Договор аренды собираются заключить на 104 месяца, то есть больше чем на 8,5 лет. В год за аренду предстоит отдавать минимум 180 тысяч рублей, столько же нужно заплатить в качестве задатка.

Участок, отдаваемый в арендуУчасток, отдаваемый в аренду
Участок, отдаваемый в аренду
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Так как рекреационные участки предназначены для организации отдыха и оздоровления, будущий арендатор сможет построить в Муромцево базу отдыха, гостиницу или, например, парк, но только в пределах максимально допустимых параметров разрешенного строительства.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о планах дорожной компании «СибРос» построить гостиничный комплекс в Розовке Омского района. Объем инвестиций в проект составит ориентировочно 1,5 млрд рублей. В будущей базе отдыха одновременно смогут отдыхать до 500-600 человек.

1,5 млрд инвестиций. Гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна
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#Общество#Отдых#Омск#Омская область#Строительство#Аренда земли#Торги#Инвестор#Земельный участок#Новости#Муромцевский район#База отдыха#Юлия Истомина
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