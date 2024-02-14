С небольшим платежом. На севере Омской области отдают в аренду участок под рекреацию

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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В Муромцево ищут арендатора для земельного участка площадью 23589 кв. м. Находится он недалеко от улицы Паромная, в зоне рекреации.
Организатором торгов выступает комитет экономики и управления муниципальной собственностью администрации Муромцевского района. Договор аренды собираются заключить на 104 месяца, то есть больше чем на 8,5 лет. В год за аренду предстоит отдавать минимум 180 тысяч рублей, столько же нужно заплатить в качестве задатка.
Так как рекреационные участки предназначены для организации отдыха и оздоровления, будущий арендатор сможет построить в Муромцево базу отдыха, гостиницу или, например, парк, но только в пределах максимально допустимых параметров разрешенного строительства.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о планах дорожной компании «СибРос» построить гостиничный комплекс в Розовке Омского района. Объем инвестиций в проект составит ориентировочно 1,5 млрд рублей. В будущей базе отдыха одновременно смогут отдыхать до 500-600 человек.