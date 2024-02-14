С небольшим платежом. На севере Омской области отдают в аренду участок под рекреацию

Организатором торгов выступает комитет экономики и управления муниципальной собственностью администрации Муромцевского района. Договор аренды собираются заключить на 104 месяца, то есть больше чем на 8,5 лет. В год за аренду предстоит отдавать минимум 180 тысяч рублей, столько же нужно заплатить в качестве задатка.