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1,5 млрд инвестиций. Гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна

8 февраля 2024, 09:22
Фото: Город55
Иллюстрация

Новый гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна

Участок в Розовке находится в собственности компании, специализирующейся на строительстве дорог.

Сегодня, 8 февраля, на очередном заседании инвестиционного комитета губернатор Виталий Хоценко анонсировал новые проекты, которые будут реализовывать в Омской области. Один из них — это строительство гостиницы с базой отдыха на территории Розовки в Омском районе.

Площадь гостиничного комплекса составит 15 тысяч кв. м, отдыхать в нем одновременно смогут до 500-600 человек.

Как стало известно Городу55, инвестором проекта выступает омская компания «СибРос», которой владеет Арабо Григорян.

«Земельные участки находятся в собственности у инвестора. Комплекс будет расположен в Омском районе. Объем инвестиций в проект оценивается более 1,5 млрд рублей», — сообщила Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

Проект, по ее словам, решает задачу рекреационного развития одного из районов области — создание пространств и условий для отдыха омичей, направлен на развитие туристического потенциала области. Помимо этого, есть и экономический эффект — в Омском районе будут созданы новые рабочие места.

Отметим, что компанию «СибРос», специализирующуюся на строительстве дорог, зарегистрировали еще в 1999 году. По итогам 2022 года выручка фирмы Григоряна достигла 3 млрд рублей, чистая прибыль составила 85,6 млн. В сентябре прошлого года «СибРос» получил контракт на ремонт дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту стоимостью 1,068 млрд рублей.

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