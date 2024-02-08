1,5 млрд инвестиций. Гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Сегодня, 8 февраля, на очередном заседании инвестиционного комитета губернатор Виталий Хоценко анонсировал новые проекты, которые будут реализовывать в Омской области. Один из них — это строительство гостиницы с базой отдыха на территории Розовки в Омском районе.
Площадь гостиничного комплекса составит 15 тысяч кв. м, отдыхать в нем одновременно смогут до 500-600 человек.
Как стало известно Городу55, инвестором проекта выступает омская компания «СибРос», которой владеет Арабо Григорян.
«Земельные участки находятся в собственности у инвестора. Комплекс будет расположен в Омском районе. Объем инвестиций в проект оценивается более 1,5 млрд рублей», — сообщила Городу55 пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Проект, по ее словам, решает задачу рекреационного развития одного из районов области — создание пространств и условий для отдыха омичей, направлен на развитие туристического потенциала области. Помимо этого, есть и экономический эффект — в Омском районе будут созданы новые рабочие места.
Отметим, что компанию «СибРос», специализирующуюся на строительстве дорог, зарегистрировали еще в 1999 году. По итогам 2022 года выручка фирмы Григоряна достигла 3 млрд рублей, чистая прибыль составила 85,6 млн. В сентябре прошлого года «СибРос» получил контракт на ремонт дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту стоимостью 1,068 млрд рублей.