1,5 млрд инвестиций. Гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна

Отметим, что компанию «СибРос», специализирующуюся на строительстве дорог, зарегистрировали еще в 1999 году. По итогам 2022 года выручка фирмы Григоряна достигла 3 млрд рублей, чистая прибыль составила 85,6 млн. В сентябре прошлого года «СибРос» получил контракт на ремонт дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту стоимостью 1,068 млрд рублей.