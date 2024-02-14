Остались две дочки. Стали известны новые подробности жуткой аварии на омской трассе

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В утренней аварии на автодороге Омск-Муромцево пострадал замминистра труда Сергей Добрых, а водитель, который вез его, скончался на месте происшествия.
Позже выяснилось, что погибший также работал в министерстве. У него остались дети — две маленькие дочки, об этом пишет «Омск-информ» со ссылкой на источники в региональном правительстве.
Напомним, что Сергей Добрых в дорожном происшествии не получил серьезных травм и уже рассказал о своем состоянии: у чиновника сломана верхняя челюсть.