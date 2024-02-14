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Стали известные новые подробности жуткой аварии на омской трассе

Остались две дочки. Стали известны новые подробности жуткой аварии на омской трассе

14 февраля 2024, 12:14
Фото: УМВД России по Омской области

Стали известные новые подробности жуткой аварии на омской трассе

Оказалось, что погибший водитель также являлся сотрудником министерства.

В утренней аварии на автодороге Омск-Муромцево пострадал замминистра труда Сергей Добрых, а водитель, который вез его, скончался на месте происшествия.

Позже выяснилось, что погибший также работал в министерстве. У него остались дети — две маленькие дочки, об этом пишет «Омск-информ» со ссылкой на источники в региональном правительстве.

Напомним, что Сергей Добрых в дорожном происшествии не получил серьезных травм и уже рассказал о своем состоянии: у чиновника сломана верхняя челюсть.

Омский замминистра труда, пострадавший в смертельном ДТП, рассказал о своем состоянии
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#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с погибшим#Смерть человека#Смерть#Новости#Смертельная авария#Анастасия Баянова
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В жуткой аварии в Омской области пострадал замминистра труда Сергей Добрых
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