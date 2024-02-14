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Омский замминистра труда, пострадавший в смертельном ДТП, рассказал о своем состоянии

14 февраля 2024, 11:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

Замминистра труда рассказал о своем состоянии после аварии на омской трассе

Авария случилась сегодня утром, сейчас все пострадавшие находятся в больнице под присмотром врачей.

Одним из пострадавших в жутком ДТП на омской трассе оказался заместитель министра труда региона Сергей Добрых. В момент аварии он находился на пассажирском сидении автомобиля, водитель же погиб на месте происшествия.

После случившегося чиновника и остальных пострадавших отвезли в больницу, там Добрых подробнее рассказал о своем состоянии.

«Нормально. Ну так, верхняя челюсть сломана, остальное, тьфу-тьфу, пока нормально», — передает слова Сергея Добрых телеграм-канал «Mash Siberia».

Напомним, что дорожное происшествие со смертельным исходом случилось сегодня утром на трассе Омск-Муромцево. Там столкнулись Toyota Camry и пассажирская «ГАЗель».

В жуткой аварии в Омской области пострадал замминистра труда Сергей Добрых
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В жуткой аварии в Омской области пострадал замминистра труда Сергей Добрых
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