Омский замминистра труда, пострадавший в смертельном ДТП, рассказал о своем состоянии

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Одним из пострадавших в жутком ДТП на омской трассе оказался заместитель министра труда региона Сергей Добрых. В момент аварии он находился на пассажирском сидении автомобиля, водитель же погиб на месте происшествия.
После случившегося чиновника и остальных пострадавших отвезли в больницу, там Добрых подробнее рассказал о своем состоянии.
«Нормально. Ну так, верхняя челюсть сломана, остальное, тьфу-тьфу, пока нормально», — передает слова Сергея Добрых телеграм-канал «Mash Siberia».
Напомним, что дорожное происшествие со смертельным исходом случилось сегодня утром на трассе Омск-Муромцево. Там столкнулись Toyota Camry и пассажирская «ГАЗель».