Объект культурного наследия

18 миллионов за работу. В центре Омска отреставрируют историческое здание

Найден подрядчик, который займется реставрацией исторического здания на улице Тарской в Омске, сейчас там располагается филиал ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС „Правосудие“.