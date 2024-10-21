gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Объект культурного наследия

Выбрать дату
Октябрь
«Планомерно уничтожается». В центре Омска затопило объект культурного наследия
21 октября, 13:47
Август
Без конкурентов. Для реставрации башни с часами в центре Омска разработают проект
6 августа, 08:30
Июль
Минкульт потребовал от «Омского патриотического союза» спасти Пивзавод от разрушения
У здания обрушилась кирпичная кладка со стороны остановки общественного транспорта.
19 июля, 08:07
Июнь
Построили в 1910-х. В центре Омска за 39 млн продают старинную деревянную двухэтажку
17 июня, 04:25
18 миллионов за работу. В центре Омска отреставрируют историческое здание
Найден подрядчик, который займется реставрацией исторического здания на улице Тарской в Омске, сейчас там располагается филиал ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС „Правосудие“.
12 июня, 05:30
Май
Барнаульцы за 26 млн рублей спасут здание Омского горсовета от обрушения в реку
31 мая, 04:46
Апрель
Мусор и обшарпанные стены. Для столетней двухэтажки в центре Омска ищут арендаторов
19 апреля, 07:05
Март
В Омске госэкспертиза забраковала проект ремонта одного из зданий бывшего пивзавода
14 марта, 09:34
Февраль
Владеет парковкой по соседству. Омич на 20 лет арендует разрушающийся доходный дом
Предприниматель Ислам Мехтиев также победил в торгах по аренде двухэтажных гаражей, расположенных в переулке Газетном.
16 февраля, 09:27
Приоритет у арендатора. В Омске за 16,5 млн продают два помещения в доме на Гусарова
13 февраля, 09:51
Теперь во владении частников. Омичка за 8 млн выкупила подвал здания на Красном пути
Это была вторая попытка депимущества продать помещение площадью 139,8 кв. м.
8 февраля, 07:03
Январь
Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры
Вчера, 23 января, прошло заседание депутатов Омского горсовета. Решено расширить программу приватизации имущества города на текущий год.
24 января, 02:43
Годами игнорировали. Застройщика центра Омска обязали отремонтировать здание ТЭЦ-1
22 января, 04:26
Раньше принадлежало УМВД. Для старинного здания в центре Омска ищут нового арендатора
19 января, 10:31
На фасаде трещина. Столетний дом в центре Омска отдают в аренду за 880 рублей в год
Два здания, признанные объектом культурного наследия, находятся в неудовлетворительном состоянии.
12 января, 04:36
Декабрь 2023
Подорожал на 180 тысяч. В Омске снова попытаются продать подвал в столетнем особняке
Предыдущие торги, проводившиеся полгода назад, признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
27 декабря 2023, 07:13
Ноябрь 2023
Нет спроса. На севере Омской области не нашли покупателя для купеческого дома
Здание, которое признано объектом культурного наследия, вошло в программу приватизации муниципального имущества.
28 ноября 2023, 08:25
От фундамента до крыши. Омский генерал-губернаторский дворец ждет реставрация
Разрабатывало проектную документацию общество с ограниченной ответственностью «Самторес-М».
11 ноября 2023, 10:50
Октябрь 2023
Окна забиты листами. На севере Омской области за 1,8 млн продают купеческий дом
Объект культурного наследия, расположенный рядом с Северным драматическим театром, вошел в программу приватизации.
31 октября 2023, 11:54
Год на реставрацию. Омский минкульт через суд добился ремонта особняка на Ленина
Проверку здания на Ленина, 7 специалисты минкультуры проводили год назад.
31 октября 2023, 08:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика