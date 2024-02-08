Теперь во владении частников. Омичка за 8 млн выкупила подвал здания на Красном пути

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Омске подвели итоги торгов по продаже подвала площадью 139,8 кв. м в столетнем особняке на Красном пути, 14. Это была уже вторая попытка найти владельца для помещения в здании, которое признано объектом культурного наследия (Дом жилой И. А. Каргенюк).
Большого ажиотажа не случилось: на торги поступила только одна заявка от омской предпринимательницы Светланы Сергеевны Короленко. В итоге подвал ей продали по начальной цене — 7,912 млн рублей.
Омичке придется выполнить работы по сохранности объекта культурного наследия: в 2024-м — подготовить проект ремонтно-реставрационных работ, а в следующем — выполнить сам ремонт в здании на Красном пути.
Полная тезка Светлана Короленко, по данным сайта общественной организации «Опоры России», руководит компанией «РЕСО Лизинг». Компания специализируется на передаче в лизинг легкового и коммерческого автотранспорта, грузовиков и спецтехники. ИП Светлана Короленко зарегистрировала в сентябре 2023 года. Она занимается арендой и управлением недвижимостью.
В сентябре прошлого года предпринимательница, кстати, получила предостережение от омского минкульта. Произошло это из-за того, что к северо-западному фасаду исторического здания на Красном пути возвели пристройку из ПВХ-профиля без разрешительных документов.