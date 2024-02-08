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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:06

Двухэтажное здание на Красном пути, 14

Теперь во владении частников. Омичка за 8 млн выкупила подвал здания на Красном пути

8 февраля 2024, 07:03
Фото: yandex.ru/maps
Двухэтажное здание на Красном пути, 14

Омичка за 7,9 млн рублей выкупила подвал в старинном особняке на Красном пути

Это была вторая попытка депимущества продать помещение площадью 139,8 кв. м.

В Омске подвели итоги торгов по продаже подвала площадью 139,8 кв. м в столетнем особняке на Красном пути, 14. Это была уже вторая попытка найти владельца для помещения в здании, которое признано объектом культурного наследия (Дом жилой И. А. Каргенюк).

Большого ажиотажа не случилось: на торги поступила только одна заявка от омской предпринимательницы Светланы Сергеевны Короленко. В итоге подвал ей продали по начальной цене — 7,912 млн рублей.

Омичке придется выполнить работы по сохранности объекта культурного наследия: в 2024-м — подготовить проект ремонтно-реставрационных работ, а в следующем — выполнить сам ремонт в здании на Красном пути.

Полная тезка Светлана Короленко, по данным сайта общественной организации «Опоры России», руководит компанией «РЕСО Лизинг». Компания специализируется на передаче в лизинг легкового и коммерческого автотранспорта, грузовиков и спецтехники. ИП Светлана Короленко зарегистрировала в сентябре 2023 года. Она занимается арендой и управлением недвижимостью.

В сентябре прошлого года предпринимательница, кстати, получила предостережение от омского минкульта. Произошло это из-за того, что к северо-западному фасаду исторического здания на Красном пути возвели пристройку из ПВХ-профиля без разрешительных документов.

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#Общество#Бизнес#Омск#Предприниматель#Новости#Приватизация#Юлия Истомина#Объект культурного наследия
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