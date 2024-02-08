Теперь во владении частников. Омичка за 8 млн выкупила подвал здания на Красном пути

В Омске подвели итоги торгов по продаже подвала площадью 139,8 кв. м в столетнем особняке на Красном пути, 14. Это была уже вторая попытка найти владельца для помещения в здании, которое признано объектом культурного наследия (Дом жилой И. А. Каргенюк).