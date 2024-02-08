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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Заместитель генпрокурора РФ провел совещание с крупными предприятиями Омска

Заместитель генпрокурора РФ посетил с рабочим визитом омский завод «Полиом»

8 февраля 2024, 08:25

Заместитель генпрокурора РФ провел совещание с крупными предприятиями Омска

Дмитрий Демешин встретился с представителями омских заводов, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух».

Совещание прошло на территории предприятия «Полиом».Этот завод один из первых стал участником федерального проекта.

Заместитель генпрокурора вместе с прокурором Омской области осмотрели производственную площадку. Руководитель завода продемонстрировал гостям технологические процессы.

Как уточнило руководство завода, показатель снижения воздействия на окружающую среду составил порядка 48%.

Во время совещания также присутствовали руководители ГК «Титан» и «Газпромнефть-ОНПЗ».

6 февраля Дмитрий Демешин посетил недостроенный дом в Омске. Предпринимателя, который обманул дольщиков, накажут. Следственный комитет возбудил уголовные дело. Заместитель генерального прокурора поручил прокурору региона взять на контроль строительство объекта.

Также заместитель генпрокурора провел совещание, на котором обсудил с прокурорами Омска итоги и обсудил дальнейшие планы.

Заместитель Генпрокурора РФ Демешин провел в Омске заседание коллегии прокуратуры
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#Общество#Полиом#Омский завод#Анастасия Чернобаева#Заместитель генпрокурора
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