Заместитель генпрокурора РФ посетил с рабочим визитом омский завод «Полиом»

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Совещание прошло на территории предприятия «Полиом».Этот завод один из первых стал участником федерального проекта.
Заместитель генпрокурора вместе с прокурором Омской области осмотрели производственную площадку. Руководитель завода продемонстрировал гостям технологические процессы.
Как уточнило руководство завода, показатель снижения воздействия на окружающую среду составил порядка 48%.
Во время совещания также присутствовали руководители ГК «Титан» и «Газпромнефть-ОНПЗ».
6 февраля Дмитрий Демешин посетил недостроенный дом в Омске. Предпринимателя, который обманул дольщиков, накажут. Следственный комитет возбудил уголовные дело. Заместитель генерального прокурора поручил прокурору региона взять на контроль строительство объекта.
Также заместитель генпрокурора провел совещание, на котором обсудил с прокурорами Омска итоги и обсудил дальнейшие планы.