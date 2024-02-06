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Заместитель Генпрокурора РФ Демешин провел заседание коллегии прокуратуры Омска

Заместитель Генпрокурора РФ Демешин провел в Омске заседание коллегии прокуратуры

6 февраля 2024, 14:38
Фото: Правительство Омской области

Заместитель Генпрокурора РФ Демешин провел заседание коллегии прокуратуры Омска

На заседании обсуждались итоги прошедшего года, а также дальнейшие планы.

Кроме Дмитрия Демешина, в работе коллегии приняли участие Виталий Хоценко, прокурор региона Алексей Афанасьев, председатель заксобрания Александр Артемов, а также главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин и сотрудники прокуратуры.

В ходе совещания обсуждалась работа в прошедшем году и определилялись дальнейшие планы. Демешин поблагодарил коллектив региональной прокуратуры за труд и предложил обсудить проблемные вопросы, которые влияют на качество жизни в Омской области.

Губернатор отметил, что работа с прокуратурой позволяет достигать более значимых результатов, а также оперативно решать проблемы, которые влияют на качество жизни граждан, защищая их права. Решения многих вопросов разрабатываются совместно.

Заместитель Генпрокурора РФ назвал ряд вопросов, которые требуют особого внимания и контроля. Среди них: соблюдение трудовых прав, расходование бюджетных средств на нацпроекты, пресечение мошенничества и другие.

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#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Прокурор#Генпрокуратура РФ#Проверка прокуратуры#Анастасия Баянова
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