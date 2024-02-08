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ЦИК не допустил Бориса Надеждина до участия в президентских выборах

ЦИК не допустил Бориса Надеждина до участия в президентских выборах

8 февраля 2024, 09:56
Фото: 1MI

ЦИК не допустил Бориса Надеждина до участия в президентских выборах

9 тысяч подписей в поддержку кандидата признаны недействительными.

Российский Центризбирком на сегодняшнем заседании принял решения, касающиеся двух кандидатов в президенты страны. Речь шла о Борисе Надеждине и Сергее Малинковиче, которые сдали в ЦИК подписи в свою поддержку. Согласно российскому законодательству, для регистрации кандидата должно быть собрано не менее 100 тысяч подписей с максимум 5% «брака». Основная интрига заключалась в том, пройдет ли этот фильтр Борис Надеждин, сторонники которого в разных городах страны выстраивались в длинные очереди, чтобы поставить подпись.

Сначала ЦИК принял решение по «коммунисту России» Сергею Малинковичу. Недействительными были признаны 8979 подписей, и соответственно кандидату отказали в регистрации. Тот заявил в ответ, что претензий у него нет и что он не будет оспаривать решение ЦИК, «учитывая период, который переживает сейчас наша страна».

Из отобранных ЦИКом для проверки 60 тысяч подписей в поддержку Надеждина были забракованы 9147 подписей. Соответственно рабочая группа рекомендовала отказать в регистрации и второму кандидату, но тот заявил протест.

— Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России, — констатировал Надеждин. — Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном Суде РФ.

Политик уверен, что обязанность ЦИКа в этой ситуации — зарегистрировать его.

— В этом зале стою не только я, — заявил Надеждин. — За моей спиной стоят сотни тысяч граждан, которые оставили за меня подписи. Никогда еще не было, чтобы кампания кандидата в президенты полностью финансировалась гражданами. И здесь находятся десятки миллионов людей, которые собирались за меня голосовать. Мы подготовили наши письменные возражения и представили в ЦИК в полном соответствии с законом.

Глава ЦИК Инна Памфилова отказалась продлить рассмотрение заявки Надеждина. Члены комиссии единогласно проголосовали за отказ в регистрации.

Таким образом, на приближающихся президентских выборах будет только 4 кандидата: действующий президент Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов и представитель «Новых людей» Владислав Даванков.

Свои кандидатуры на выборы президента РФ выдвинули уже 29 человек
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#Политика#Выборы президента#Новости#Николай Эйхвальд#Борис Надеждин#Сергей Малинкович
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