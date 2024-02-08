ЦИК не допустил Бориса Надеждина до участия в президентских выборах

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Российский Центризбирком на сегодняшнем заседании принял решения, касающиеся двух кандидатов в президенты страны. Речь шла о Борисе Надеждине и Сергее Малинковиче, которые сдали в ЦИК подписи в свою поддержку. Согласно российскому законодательству, для регистрации кандидата должно быть собрано не менее 100 тысяч подписей с максимум 5% «брака». Основная интрига заключалась в том, пройдет ли этот фильтр Борис Надеждин, сторонники которого в разных городах страны выстраивались в длинные очереди, чтобы поставить подпись.
Сначала ЦИК принял решение по «коммунисту России» Сергею Малинковичу. Недействительными были признаны 8979 подписей, и соответственно кандидату отказали в регистрации. Тот заявил в ответ, что претензий у него нет и что он не будет оспаривать решение ЦИК, «учитывая период, который переживает сейчас наша страна».
Из отобранных ЦИКом для проверки 60 тысяч подписей в поддержку Надеждина были забракованы 9147 подписей. Соответственно рабочая группа рекомендовала отказать в регистрации и второму кандидату, но тот заявил протест.
— Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России, — констатировал Надеждин. — Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном Суде РФ.
Политик уверен, что обязанность ЦИКа в этой ситуации — зарегистрировать его.
— В этом зале стою не только я, — заявил Надеждин. — За моей спиной стоят сотни тысяч граждан, которые оставили за меня подписи. Никогда еще не было, чтобы кампания кандидата в президенты полностью финансировалась гражданами. И здесь находятся десятки миллионов людей, которые собирались за меня голосовать. Мы подготовили наши письменные возражения и представили в ЦИК в полном соответствии с законом.
Глава ЦИК Инна Памфилова отказалась продлить рассмотрение заявки Надеждина. Члены комиссии единогласно проголосовали за отказ в регистрации.
Таким образом, на приближающихся президентских выборах будет только 4 кандидата: действующий президент Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов и представитель «Новых людей» Владислав Даванков.