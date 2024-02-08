ЦИК не допустил Бориса Надеждина до участия в президентских выборах

Российский Центризбирком на сегодняшнем заседании принял решения, касающиеся двух кандидатов в президенты страны. Речь шла о Борисе Надеждине и Сергее Малинковиче, которые сдали в ЦИК подписи в свою поддержку. Согласно российскому законодательству, для регистрации кандидата должно быть собрано не менее 100 тысяч подписей с максимум 5% «брака». Основная интрига заключалась в том, пройдет ли этот фильтр Борис Надеждин, сторонники которого в разных городах страны выстраивались в длинные очереди, чтобы поставить подпись.