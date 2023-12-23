Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Свои кандидатуры на выборы президента РФ выдвинули уже 29 человек

Свои кандидатуры на выборы президента РФ выдвинули уже 29 человек

23 декабря 2023, 15:39
Фото: Midjourney
Всего 29 человек уже выдвинули свои кандидатуры на выборы президента РФ, включая самовыдвиженцев и тех, кого поддерживают политические партии.

Количество людей, претендующих на выдвижение кандидатами в президенты РФ, уже достигло 29. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Как пишет ridus.ru, она отметила, что в связи с началом процесса выдвижения кандидатов, ЦИК будет проводить заседания вне графика. Согласно закону о выборах, самовыдвиженцы должны получить поддержку группы избирателей на собрании, которое должно быть заранее уведомлено ЦИК.

Крайний срок для подачи документов самовыдвиженцами — 27 декабря. Политические партии могут выдвинуть своих кандидатов на съездах и не обязаны собирать подписи.

Сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ начнется 23 декабря. Выборы состоятся 15–17 марта 2024 года.

Подпишитесь
Увеличится с 1 января. Сколько в 2024 году составит МРОТ в Омской области
Сегодня, 03:59
Госэкспертиза снова пройдена. В Омске одобрили проект строительства гидроузла
Сегодня, 07:19
Подешевел на 30 млн. Для торгового комплекса на Левобережье Омска ищут покупателя
Сегодня, 09:12
Проверки пройдены. Первую летную «Ангару» отправили из Омска на космодром Восточный
Сегодня, 12:35
Начнется с дождя. В Омской области в последнюю неделю 2023 года потеплеет до +1
Сегодня, 06:37
Закупились автобусами. Третий маршрут возвращается к прежней схеме движения в Омске
Сегодня, 04:50