Свои кандидатуры на выборы президента РФ выдвинули уже 29 человек

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Количество людей, претендующих на выдвижение кандидатами в президенты РФ, уже достигло 29. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Как пишет ridus.ru, она отметила, что в связи с началом процесса выдвижения кандидатов, ЦИК будет проводить заседания вне графика. Согласно закону о выборах, самовыдвиженцы должны получить поддержку группы избирателей на собрании, которое должно быть заранее уведомлено ЦИК.
Крайний срок для подачи документов самовыдвиженцами — 27 декабря. Политические партии могут выдвинуть своих кандидатов на съездах и не обязаны собирать подписи.
Сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ начнется 23 декабря. Выборы состоятся 15–17 марта 2024 года.