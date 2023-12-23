Свои кандидатуры на выборы президента РФ выдвинули уже 29 человек

Как пишет ridus.ru, она отметила, что в связи с началом процесса выдвижения кандидатов, ЦИК будет проводить заседания вне графика. Согласно закону о выборах, самовыдвиженцы должны получить поддержку группы избирателей на собрании, которое должно быть заранее уведомлено ЦИК.