Смяло в груду металла. В жуткой аварии на омской трассе погибли два водителя фур

Предварительно удалось установить, что один из водителей — 61-летний мужчина — ехал на большегрузе по трассе в районе 10 километра. Там он не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где в тот момент проезжала другая фура — под управлением 31-летнего водителя. За первым большегрузом следовали еще две машины, они также стали участниками аварии.