Смяло в груду металла. В жуткой аварии на омской трассе погибли два водителя фур

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Авария с погибшими случилась на трассе Омск-Федоровка. Сообщение о ней поступило в Госавтоинспекцию в 10:15, на место сразу отправились сотрудники полиции и спасательные службы.
Предварительно удалось установить, что один из водителей — 61-летний мужчина — ехал на большегрузе по трассе в районе 10 километра. Там он не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где в тот момент проезжала другая фура — под управлением 31-летнего водителя. За первым большегрузом следовали еще две машины, они также стали участниками аварии.
В результате ДТП двое водителей погибли на месте, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Сейчас обстоятельства и причины произошедшего выясняют специалисты. Проверка продолжатся.