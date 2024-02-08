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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В жуткой аварии с большегрузами на омской трассе погибли два водителя

Смяло в груду металла. В жуткой аварии на омской трассе погибли два водителя фур

8 февраля 2024, 12:53
Фото: УМВД России по Омской области

В жуткой аварии с большегрузами на омской трассе погибли два водителя

Сообщение о дорожном происшествии поступило сегодня утром, в 10:15.

Авария с погибшими случилась на трассе Омск-Федоровка. Сообщение о ней поступило в Госавтоинспекцию в 10:15, на место сразу отправились сотрудники полиции и спасательные службы.

Предварительно удалось установить, что один из водителей — 61-летний мужчина — ехал на большегрузе по трассе в районе 10 километра. Там он не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где в тот момент проезжала другая фура — под управлением 31-летнего водителя. За первым большегрузом следовали еще две машины, они также стали участниками аварии.

В результате ДТП двое водителей погибли на месте, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Сейчас обстоятельства и причины произошедшего выясняют специалисты. Проверка продолжатся.

Фото: УМВД России по Омской области
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