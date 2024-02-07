Обанкротившийся Виктор Суходолов продал право потребовать долг с Ларисы Суходоловой

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В Омске сейчас продолжается процедура банкротства бизнесмена Виктора Суходолова. Этого предпринимателя признали несостоятельным должником еще в 2020 году по инициативе кредитора, Руслана Шаяхметова. Сегодня стало известно, что финансовый управляющий Мария Дитятковская смогла продать один из суходоловских активов.
Речь идет о праве потребовать долг в 3 млн рублей с Ларисы Николаевны Суходоловой. Эта женщина владела половиной уставного капитала ООО «Кредо» до ликвидации этой фирмы в 2023 году, а в 2010–2015 годах ей принадлежали 4,61% УК ООО «Технологии нефтегазового обеспечения». Стоит отметить, что остальные 95,39% принадлежали Виктору Суходолову, который в 2015 году стал единственным учредителем.
Покупателем стал житель станицы Каневская в Краснодарском крае Эльдар Шалахов. Он заплатит всего 412 тысяч рублей — сумму, в 7 раз меньшую, чем размер долга.