Обанкротившийся Виктор Суходолов продал право потребовать долг с Ларисы Суходоловой

Речь идет о праве потребовать долг в 3 млн рублей с Ларисы Николаевны Суходоловой. Эта женщина владела половиной уставного капитала ООО «Кредо» до ликвидации этой фирмы в 2023 году, а в 2010–2015 годах ей принадлежали 4,61% УК ООО «Технологии нефтегазового обеспечения». Стоит отметить, что остальные 95,39% принадлежали Виктору Суходолову, который в 2015 году стал единственным учредителем.