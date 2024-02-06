На уровень ниже. Омский общественный транспорт занял 28 место во всероссийском топе

По итогам исследования, Омск занял в лишь 28 строчку. Доступность стоимости проезда получила 70 баллов, комфорт и удобство оценили в 69, 65 баллов из 100 возможных получила функциональность транспортной сети, а 65 — физическая доступность. Однако еще один немаловажный фактор эксперты оценили намного ниже — по их мнению, развитие и безопасность омского транспорта заслуживает лишь 28 баллов.