На уровень ниже. Омский общественный транспорт занял 28 место во всероссийском топе

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Рейтинг городов по качеству общественного транспорта составили аналитики компании «SIMETRA», специализирующейся на исследовании систем городского пассажирского транспорта. Он составляется ежегодно, места распределяются в зависимости от доступности городского транспорта, его удобства и функциональности.
По итогам исследования, Омск занял в лишь 28 строчку. Доступность стоимости проезда получила 70 баллов, комфорт и удобство оценили в 69, 65 баллов из 100 возможных получила функциональность транспортной сети, а 65 — физическая доступность. Однако еще один немаловажный фактор эксперты оценили намного ниже — по их мнению, развитие и безопасность омского транспорта заслуживает лишь 28 баллов.
Отметим также, что, в сравнении в прошлым годом, Омск набрал меньше очков, еще сильнее отстав от лидеров — Перми, Новокузнецка и Екатеринбурга, которым удалось укрепить свои позиции. Худшим же признан общественный транспорт Уссурийска и Анапы.