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Проверки общественного транспорта

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2024
На уровень ниже. Омский общественный транспорт занял 28 место во всероссийском топе
6 февраля, 09:00
2023
«Когда появится совесть?»: жители омской деревни часами не могут добраться до города
30 ноября 2023, 10:24
Региональный СК начал доследственную проверку после столкновения автобуса с трактором
24 ноября 2023, 09:27
Каникулы для самокатов, новый магистральный маршрут и выросшие зарплаты. Омск сегодня
27 октября 2023, 13:47
По поручению Хоценко на автобусы для сел Омской области выделят 1 миллиард рублей
Такое решение было принято на заседании регионального кабинета министров.
6 октября 2023, 08:40
Опаздывающие авиакомпании, проезд за 50 рублей и лжеминирование школы. Омск сегодня
4 октября 2023, 13:44
2022
В Омске будут проверять, приезжает ли транспорт вовремя, и насколько тепло внутри
Омских перевозчиков предупредили о грядущих внеплановых проверках сразу от трех ведомств региона.
7 декабря 2022, 08:52

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