Хорошие новости. Из Омска в Черемушки с 12 февраля запустят пригородные автобусы

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В пресс-службе «Омскоблавтотранс» рассказали о введении нового маршрута. Он будет курсировать до микрорайона Черемуховское. Первые автобусы запустят 12 февраля.
Пригородный маршрут № 133 начнет со следующей недели ездить постоянно. Пассажиры из Омска до Черемушек будут уезжать постоянно.
Первый рейс запланирован на 06:50, последний — на 18:50. Обратно в Омск из микрорайона возможно будет уехать с утра в 06:45, с вечера — в 20:05.
«Омскоблавтотранс» опубликовал расписание, по которому будут ездить автобусы № 133.
Отметим, что до этого администрация города создавала пост в соцсетях и спрашивала омичей по поводу работы общественного транспорта. Жители областного центра оставляли больше 500 жалоб. Представители мэрии пообещали проработать вопросы с проблемными маршрутами.