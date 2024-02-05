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Updated Сегодня, 10:12

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Хорошие новости. Из Омска в Черемушки с 12 февраля запустят пригородные автобусы

5 февраля 2024, 10:10
Фото: Город55
иллюстрация

Из Омска в Черемушки с середины февраля запустят пригородные автобусы

Транспорт будет ходить с большими интервалами, поэтому жителям микрорайона нужно подгадывать прибытие автобуса, чтобы не ждать долго на остановке.

В пресс-службе «Омскоблавтотранс» рассказали о введении нового маршрута. Он будет курсировать до микрорайона Черемуховское. Первые автобусы запустят 12 февраля.

Пригородный маршрут № 133 начнет со следующей недели ездить постоянно. Пассажиры из Омска до Черемушек будут уезжать постоянно.

Первый рейс запланирован на 06:50, последний — на 18:50. Обратно в Омск из микрорайона возможно будет уехать с утра в 06:45, с вечера — в 20:05.

Фото: «Омскоблавтотранс»

«Омскоблавтотранс» опубликовал расписание, по которому будут ездить автобусы № 133.

Отметим, что до этого администрация города создавала пост в соцсетях и спрашивала омичей по поводу работы общественного транспорта. Жители областного центра оставляли больше 500 жалоб. Представители мэрии пообещали проработать вопросы с проблемными маршрутами.

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#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Черемушки#Алина Ясинская
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