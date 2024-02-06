«Мяукающий комочек». Омские пожарные спасли котенка, который залез под горящий диван

На месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 пожарные машины. Во время тушения, один из спасателей услышал за диваном мяуканье, оказалось, что туда от страха забился котенок. Кроме него, эвакуация никому не понадобилась, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.