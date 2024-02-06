Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Омские пожарные спасли котенка, который от страха забился под горящий диван

«Мяукающий комочек». Омские пожарные спасли котенка, который залез под горящий диван

6 февраля 2024, 09:46
Фото: МЧС Омск

Омские пожарные спасли котенка, который от страха забился под горящий диван

Возгорание произошло в квартире жилого дома в Таре, предварительная причина — неправильное использование удлинителя.

Во время начала пожара, хозяин квартиры, расположенной на первом этаже дома, спал. Разбудил мужчину едкий дым, когда он понял, в чем дело — решил разбить окно и выбраться через него на улицу. По предположению МЧС, причина огня — неправильное использование удлинителя.

На месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 пожарные машины. Во время тушения, один из спасателей услышал за диваном мяуканье, оказалось, что туда от страха забился котенок. Кроме него, эвакуация никому не понадобилась, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Очаг возгорания на диване мы быстро ликвидировали, а потом услышали мяуканье где-то за ним. Маленький комочек я взял в руки и вынес на улицу», — поделился спасатель Сергей Филимонов.
Фото: МЧС Омск

Ранее Город55 писал о спасении волонтерами 27 бенгальских котов.

В хорошие руки. В Омске волонтеры спасли 27 котов бенгальской породы
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#Спасатели#Пожароопасность#Спасение#Спасли жизнь#Спасение животных#Анастасия Баянова#Ликвидация пожара
Подпишитесь
Новичок, инвестор парка и «спорный» застройщик. Кто займется капремонтом омских школ
Сегодня, 02:30
Топ арбитража. Словаки против тавричан и 280 млн бизнесмена из Сочи
Сегодня, 03:05
Взлеты? Падения? Стагнация? Что будет с ценами на квартиры в Омске в 2024 году
Сегодня, 08:09
Омский «Авангард» примет на домашнем льду лидеров Запада — питерский СКА
Сегодня, 04:46
В омском онкодиспансере вышел из строя единственный в городе аппарат лучевой терапии
Сегодня, 06:55
Омичи мерзли в квартирах из-за поломок ТЭЦ и получили перерасчет в 100 рублей
Сегодня, 09:45