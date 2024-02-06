«Мяукающий комочек». Омские пожарные спасли котенка, который залез под горящий диван

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Во время начала пожара, хозяин квартиры, расположенной на первом этаже дома, спал. Разбудил мужчину едкий дым, когда он понял, в чем дело — решил разбить окно и выбраться через него на улицу. По предположению МЧС, причина огня — неправильное использование удлинителя.
На месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 пожарные машины. Во время тушения, один из спасателей услышал за диваном мяуканье, оказалось, что туда от страха забился котенок. Кроме него, эвакуация никому не понадобилась, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Очаг возгорания на диване мы быстро ликвидировали, а потом услышали мяуканье где-то за ним. Маленький комочек я взял в руки и вынес на улицу», — поделился спасатель Сергей Филимонов.
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