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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

Кот

В хорошие руки. В Омске волонтеры спасли 27 котов бенгальской породы

26 января 2024, 08:03
Фото: 1MI
Кот

В Омске спасли почти 30 котов бенгальской породы

Животные были в помещении, которое сдали в аренду, после его продажи коты оказались никому не нужны. Подробности истории рассказала руководитель приюта «ЗооСпас» Ольга Тингилева.

Зоозащитница рассказала, что информация об арендованном помещении появилась два дня назад. На то, чтобы спасти 27 котов, был всего лишь один день. В экстренном режиме всех животных привезли в приют и теперь ищут им дом.

Как именно породистые коты оказались в этом помещении, неизвестно. Возможно, их разводили на продажу.

Фото: «ВКонтакте»/ ЗооСпас

Кошкам от четырех месяцев до одного года. И, по словам руководителя приюта, животные вызвали настоящий ажиотаж. Уже забрали трех котят и еще трех забронировали. Но женщина сразу предупредила, что животные не приучены к лотку и у них очень сложный характер. На раздумья будущим хозяевам дают неделю.

Забрать животное бесплатно нельзя. Необходимо оплатить процедуру стерилизации, вакцинации и чипирования. Как отметила Ольга Тингилева, стерилизацию пройдут все животные, чтобы у людей не было соблазна разводить котов на продажу.

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#Общество#Омск#Аренда#Животные#Вакцинация#Приют#Дом#Волонтеры#Спасение#Анастасия Чернобаева#Коты#Бенгальская порода
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