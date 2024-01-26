В хорошие руки. В Омске волонтеры спасли 27 котов бенгальской породы

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Зоозащитница рассказала, что информация об арендованном помещении появилась два дня назад. На то, чтобы спасти 27 котов, был всего лишь один день. В экстренном режиме всех животных привезли в приют и теперь ищут им дом.
Как именно породистые коты оказались в этом помещении, неизвестно. Возможно, их разводили на продажу.
Кошкам от четырех месяцев до одного года. И, по словам руководителя приюта, животные вызвали настоящий ажиотаж. Уже забрали трех котят и еще трех забронировали. Но женщина сразу предупредила, что животные не приучены к лотку и у них очень сложный характер. На раздумья будущим хозяевам дают неделю.
Забрать животное бесплатно нельзя. Необходимо оплатить процедуру стерилизации, вакцинации и чипирования. Как отметила Ольга Тингилева, стерилизацию пройдут все животные, чтобы у людей не было соблазна разводить котов на продажу.