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«Газпромнефть-СМ» внедрила антропометрические комплексы на производственные площадки

«Газпромнефть-СМ» внедрила антропометрические комплексы на производственные площадки

5 февраля 2024, 10:06
Фото: Виктор Молодцов
Оборудование позволяет специалистам выполнять трудоемкие операции при перемещении грузов более эффективно. Внедрение современных решений в области производственной безопасности и охраны труда — важная часть системы обеспечения дополнительной защиты здоровья сотрудников, выстроенной на предприятии.

Пилотной площадкой для реализации проекта по использованию инновационных устройств стал Омский завод смазочных материалов. Устройства разгружают опорно-двигательный аппарат в ходе подъема и перемещения грузов, статических и динамических нагрузок, и могут быть задействованы на всех этапах производства. Эффективность оборудования доказали тестовые испытания на комплексе литиевых смазок.

«Газпромнефть-СМ» применяет в рабочих процессах наиболее эффективные инструменты и сервисы, которые направлены на создание качественной и безопасной среды. Компания организует площадки для обмена опытом между участниками профессиональной деятельности, а также предоставляет универсальные решения для тиражирования в производственных, технологических и бизнес-процессах предприятий различных отраслей.

Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:

«Омский завод смазочных материалов повышает эффективность производства, используя для этого самые передовые инструменты. Благодаря инновационным отечественным разработкам мы создаем для наших сотрудников комфортные и максимально безопасные условия труда. Большой опыт в реализации таких проектов дает нам возможность делиться лучшими практиками с другими промышленными предприятиями, которые так же, как и мы, высоко ценят культуру безопасного производства».

#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Промышленность#Нефть
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