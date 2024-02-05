«Газпромнефть-СМ» внедрила антропометрические комплексы на производственные площадки

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Пилотной площадкой для реализации проекта по использованию инновационных устройств стал Омский завод смазочных материалов. Устройства разгружают опорно-двигательный аппарат в ходе подъема и перемещения грузов, статических и динамических нагрузок, и могут быть задействованы на всех этапах производства. Эффективность оборудования доказали тестовые испытания на комплексе литиевых смазок.
«Газпромнефть-СМ» применяет в рабочих процессах наиболее эффективные инструменты и сервисы, которые направлены на создание качественной и безопасной среды. Компания организует площадки для обмена опытом между участниками профессиональной деятельности, а также предоставляет универсальные решения для тиражирования в производственных, технологических и бизнес-процессах предприятий различных отраслей.
Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:
«Омский завод смазочных материалов повышает эффективность производства, используя для этого самые передовые инструменты. Благодаря инновационным отечественным разработкам мы создаем для наших сотрудников комфортные и максимально безопасные условия труда. Большой опыт в реализации таких проектов дает нам возможность делиться лучшими практиками с другими промышленными предприятиями, которые так же, как и мы, высоко ценят культуру безопасного производства».