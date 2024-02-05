«Газпромнефть-СМ» внедрила антропометрические комплексы на производственные площадки

«Омский завод смазочных материалов повышает эффективность производства, используя для этого самые передовые инструменты. Благодаря инновационным отечественным разработкам мы создаем для наших сотрудников комфортные и максимально безопасные условия труда. Большой опыт в реализации таких проектов дает нам возможность делиться лучшими практиками с другими промышленными предприятиями, которые так же, как и мы, высоко ценят культуру безопасного производства».