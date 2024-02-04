Феноменальное тепло и снег. Синоптики рассказали, к какой погоде готовиться омичам

Среда постарается закрепить успех предшественника, однако незначительное похолодание ожидается на рассвете — температура опустится до -7 градусов, после чего вновь потеплеет — до самого заката горожан ожидают относительно комфортные -3 (хотя по ощущениям может быть иначе: во второй половине дня будет преобладать ветер с порывами до 13 м/c). Вместе с тем, ближе к ночи, ожидается снегопад.