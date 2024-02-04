Феноменальное тепло и снег. Синоптики рассказали, к какой погоде готовиться омичам

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 04:49
По данным сервиса Ventusky, будущая неделя может стать «рекордной»: горожанам стоит быть готовыми к перепадам температур от +1 до -17 градусов, снегопадам и порывистому ветру.
В понедельник, 5 февраля, серьезных погодных потрясений можно не ожидать: снегопад, начавшийся накануне, закончится ночью и ненадолго возобновится вечером, а температура воздуха сохранится в диапазоне от -8 до -4 градусов. Скорость ветра будет незначительной — около 4 м/c.
Вторник станет предвестником теплой погоды: в течение дня столбик термометра будет колебаться от -4 до -1 градуса тепла, ожидается облачность и ночной снегопад. Ветер тоже не доставит проблем: основные порывы прогнозируются на ночное время, а днем омичей ожидают все те же 3-4 м/c.
Среда постарается закрепить успех предшественника, однако незначительное похолодание ожидается на рассвете — температура опустится до -7 градусов, после чего вновь потеплеет — до самого заката горожан ожидают относительно комфортные -3 (хотя по ощущениям может быть иначе: во второй половине дня будет преобладать ветер с порывами до 13 м/c). Вместе с тем, ближе к ночи, ожидается снегопад.
Четверг будет немногим прохладнее — температура в течение дня будет держаться в районе от -1 до -7 градусов, пик холода ожидается в ночное время, но не стоит расслабляться: именно в этот день ожидаются наиболее сильные порывы ветра — 14 м/c.
А вот пятница — самый теплый день недели. Уже во второй половине дня горожан ждет плюсовая температура (напомним, последний раз подобное было только в декабре), вот только впечатление от неожиданного тепла немного подпортят порывы ветра 13 м/c и снегопад.
Самым снежным днем недели станет суббота: полуночный снегопад задержится в городе и после полудня, а температура будет постепенно снижаться до -10 градусов. Воскресенье, кстати, продолжит эту тенденцию — последний день недели станет и самым холодным: температура зафиксируется на уровне от -13 до -17 градусов, а порывистый ветер только усугубит впечатления (скорость ветра «фоном» составит 6 м/c, а при порывах она будет достигать 13 м/с.).