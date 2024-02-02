Владельцев омского «Знания» обязали заплатить «Центр-книге» за потоп на Любинском

Напомним: Спицын — один из создателей и собственников розничной сети «Центр-Книга». Антроповы (Ирина Вячеславовна, Елена Владимировна и Марина Владимировна) когда-то владели книжным магазином «Знание», а после его закрытия продолжают продавать книги оптом. Этой семье до сих пор принадлежит помещение на первом этаже Ленина, 17, где находилось «Знание». Сейчас Антроповы сдают свои «квадраты» в аренду «Лапше» и «Додо пицце», и именно там, по данным истца, и произошел прорыв отопления.