Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Владельцев «Знания» обязали заплатить «Центр-книге» за потоп на Любинском

Владельцев омского «Знания» обязали заплатить «Центр-книге» за потоп на Любинском

2 февраля 2024, 09:21
Фото: 1MI

Владельцев «Знания» обязали заплатить «Центр-книге» за потоп на Любинском

Тяжба продолжалась почти 3 года.

В судах разной инстанции сейчас продолжается тяжба из-за прорыва отопления в доме на Любинском проспекте. Как писал Город55, ЧП произошло 14 февраля 2021 года и стало поводом для иска индивидуального предпринимателя Владимира Спицына против бизнес-семьи Антроповых. Рассмотрение дела затянулось, но суд первой инстанции все же принял решение: Антроповы должны возместить Спицыну ущерб.

Напомним: Спицын — один из создателей и собственников розничной сети «Центр-Книга». Антроповы (Ирина Вячеславовна, Елена Владимировна и Марина Владимировна) когда-то владели книжным магазином «Знание», а после его закрытия продолжают продавать книги оптом. Этой семье до сих пор принадлежит помещение на первом этаже Ленина, 17, где находилось «Знание». Сейчас Антроповы сдают свои «квадраты» в аренду «Лапше» и «Додо пицце», и именно там, по данным истца, и произошел прорыв отопления.

Спицын потребовал взыскать с ответчиков 1,181 млн рублей как возмещение ущерба, и суд встал на его сторону, но уменьшил сумму.

— Материалами дела подтвержден факт причинения и размер убытков истца, доказана причинно-следственная связь между возникшими на стороне истца убытками и виновными действиями (бездействием) ответчика, постольку исковые требования ИП Спицына В.Н. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в размере 314 979 руб.

Обязанность выплатить эти деньги суд разделил между ответчицами в той же пропорции, в какой они владеют помещением на первом этаже: половину должна выплатить Ирина Вячеславовна, по четверти заплатят Елена Владимировна и Марина Владимировна.

Антроповы с таким исходом не согласились и подали апелляционную жалобу. Вчера, 1 февраля, суд ее отклонил. Теперь у ответчиц теоретически есть возможность пойти в кассацию.

Две омские книготорговые фирмы третий год судятся из-за потопа на Любинском
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Затопления#Знание#Центр-Книга#Арбитраж#Владимир Спицын#Антроповы
Подпишитесь
Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей
Сегодня, 10:41
Тонна костей. В Омской области обнаружили свалку черепов
Сегодня, 07:49
Может, встретимся в финале: защитник «Авангарда» — о предстоящей игре с «Металлургом»
Сегодня, 09:14
Торжество с необычным финалом. Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале
Сегодня, 08:41
В Омской области подняли оклады врачам и медперсоналу
Вчера, 11:18
Задержится на десять дней. На Омск надвигается огромный снежный циклон
Вчера, 06:34