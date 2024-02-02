Владельцев омского «Знания» обязали заплатить «Центр-книге» за потоп на Любинском

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
В судах разной инстанции сейчас продолжается тяжба из-за прорыва отопления в доме на Любинском проспекте. Как писал Город55, ЧП произошло 14 февраля 2021 года и стало поводом для иска индивидуального предпринимателя Владимира Спицына против бизнес-семьи Антроповых. Рассмотрение дела затянулось, но суд первой инстанции все же принял решение: Антроповы должны возместить Спицыну ущерб.
Напомним: Спицын — один из создателей и собственников розничной сети «Центр-Книга». Антроповы (Ирина Вячеславовна, Елена Владимировна и Марина Владимировна) когда-то владели книжным магазином «Знание», а после его закрытия продолжают продавать книги оптом. Этой семье до сих пор принадлежит помещение на первом этаже Ленина, 17, где находилось «Знание». Сейчас Антроповы сдают свои «квадраты» в аренду «Лапше» и «Додо пицце», и именно там, по данным истца, и произошел прорыв отопления.
Спицын потребовал взыскать с ответчиков 1,181 млн рублей как возмещение ущерба, и суд встал на его сторону, но уменьшил сумму.
— Материалами дела подтвержден факт причинения и размер убытков истца, доказана причинно-следственная связь между возникшими на стороне истца убытками и виновными действиями (бездействием) ответчика, постольку исковые требования ИП Спицына В.Н. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в размере 314 979 руб.
Обязанность выплатить эти деньги суд разделил между ответчицами в той же пропорции, в какой они владеют помещением на первом этаже: половину должна выплатить Ирина Вячеславовна, по четверти заплатят Елена Владимировна и Марина Владимировна.
Антроповы с таким исходом не согласились и подали апелляционную жалобу. Вчера, 1 февраля, суд ее отклонил. Теперь у ответчиц теоретически есть возможность пойти в кассацию.