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«Центр-Книга» третий год судится с соседями сверху из-за прорыва отопления

Две омские книготорговые фирмы третий год судятся из-за потопа на Любинском

19 октября 2023, 12:09
Фото: 1MI

«Центр-Книга» третий год судится с соседями сверху из-за прорыва отопления

«Залив» произошел в книжном магазине «Центр-Книга».

В Арбитражном суде Омской области уже больше двух лет идет тяжба, поводом для которой стало банальное коммунальное происшествие: в одном из помещений на нечетной стороне Любинского проспекта в День влюбленных 2021 года прорвало отопление, причем пострадали соседи снизу. На юридическом русском это называют «залив». Вода пришла в книжный магазин «Центр-Книга», и в результате индивидуальный предприниматель Владимир Спицын подал иск против целой бизнес-семьи Антроповых.

Уточним: Спицын — один из создателей и собственников розничной сети «Центр-Книга». Антроповы (Ирина Вячеславовна, Елена Владимировна и Марина Владимировна) когда-то владели книжным магазином «Знание», в последние свои годы именовавшимся «К-2». «Знание» закрылось несколько лет назад, но Антроповы продолжают продавать книги оптом. На троих они владеют ООО «ТФ-Принт», прописанным в одной из квартир в жилом доме на улице 10 Лет Октября, когда-то им принадлежало ООО «Фирма „Принт“», основанное Владимиром Петровичем Антроповым. Но главное — этой семье до сих пор принадлежит помещение на первом этаже Ленина, 17, где находилось «Знание». Сейчас Антроповы сдают свои «квадраты» в аренду «Лапше» и «Додо пицце», и как раз где-то там, по данным истца, и произошел «прорыв» с последующим «заливом».

— У нас промокло много книг — примерно тысяч на 200 рублей, — рассказал Городу55 представитель Спицына Сергей Гольфенбейн, — частично обвалился гипсокартон. Мы назначили экспертизу, нам насчитали порядка миллиона рублей ущерба…
Фото: 1MI

Изначально иск был подан в гражданский суд, но оттуда рассмотрение перенесли в арбитраж, так как участники тяжбы — индивидуальные предприниматели. Результаты экспертизы, предложенные истцом, суд отклонил из-за предположений об аффилированности, и была назначена вторая экспертиза — теперь уже в исполнении фирмы, предложенной ответчиком.

— А дальше все очень затянулось, — рассказал Гольфенбейн. — Ответчик долго не выходил с результатами экспертизы, мы написали просьбу отстранить эксперта за затягивание, суд дал еще 1 срок на предоставление результатов, но они так и не появились. При этом между соседними действиями суда проходит по месяцу — полтора.

Внешняя хронология судебного дела и в самом деле выглядит очень внушительно. Заявление было принято к производству Центральным районным судом 28 июля 2021 года, через 3 недели оно перешло в Арбитражный суд Омской области, дальше отдельными постановлениями к делу привлекаются третьи лица. Только в апреле 2022 года назначается экспертиза, а заключение экспертов поступает в июле 2023 года.

Речь об экспертизе номер 3, которую поручили-таки одной из фирм, предложенных истцом. После этого суду понадобилось выслушать пояснения экспертов и их ответы на уточняющие вопросы, но по первому вызову явился только один эксперт из двух.

— Экспертом Сопотовой О.А. обеспечена явка в судебное заседание, — говорится в одном из документов. — Эксперт ответила на вопросы суда и лиц, участвующих в деле, дала пояснения по произведенным в ходе экспертного исследования расчетам. Вместе с тем явка эксперта Кобковой Т.А. не обеспечена. Экспертом направлена телефонограмма, в которой заявлено о невозможности принятия участия в судебном заседании 05.10.2023.

Следующее заседание запланировано на 2 ноября текущего года, и сотрудница ООО «СудЭкспертиза» обязана на него прийти (в случае неявки ее могут оштрафовать). Сколько еще заседаний понадобится и сможет ли суд принять решение хотя бы к третьей годовщине «залива», пока неясно.

Кстати, Город55 пытался дозвониться до Ирины Антроповой, чтобы узнать о ее позиции в этом деле, но предпринимательница по телефону недоступна.

Отметим, что фирмам, прописанным на Любинском проспекте и прилегающих к нему территориях, не впервые пришлось идти в суд из-за коммунальных проблем. Например, в апреле текущего года мы писали о тяжбе Дмитрия Когана с депимущества и двумя фирмами из-за стоков заведения «Хочу пури», которые заливали принадлежащие бизнесмену помещения на Либкнехта, 11 (в этом здании находятся, в частности, «Доски»). Канализация тогда была восстановлена до вмешательства суда.

Дмитрий Коган требовал закрытия ресторана «Хочу пури» из-за проблем с канализацией
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Затопление#Центр-Книга#Арбитраж#Владимир Спицын#Ирина Антропова
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