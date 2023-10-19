Две омские книготорговые фирмы третий год судятся из-за потопа на Любинском

Уточним: Спицын — один из создателей и собственников розничной сети «Центр-Книга». Антроповы (Ирина Вячеславовна, Елена Владимировна и Марина Владимировна) когда-то владели книжным магазином «Знание», в последние свои годы именовавшимся «К-2». «Знание» закрылось несколько лет назад, но Антроповы продолжают продавать книги оптом. На троих они владеют ООО «ТФ-Принт», прописанным в одной из квартир в жилом доме на улице 10 Лет Октября, когда-то им принадлежало ООО «Фирма „Принт“», основанное Владимиром Петровичем Антроповым. Но главное — этой семье до сих пор принадлежит помещение на первом этаже Ленина, 17, где находилось «Знание». Сейчас Антроповы сдают свои «квадраты» в аренду «Лапше» и «Додо пицце», и как раз где-то там, по данным истца, и произошел «прорыв» с последующим «заливом».