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В Омской области пьяный водитель задавил 23-летнего парня

Скончался в больнице. В Омской области пьяный водитель задавил 23-летнего парня

2 февраля 2024, 05:59
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омской области пьяный водитель задавил 23-летнего парня

У молодого человека осталась жена, которой виновный должен выплатить компенсацию морального вреда.

В Русско-Полянском райсуде прошло заседание по уголовному делу 63-летнего местного жителя. Его признали виновным в пьяной езде, которая привела к смерти человека по неосторожности.

Инцидент произошел мартовской ночью 2023 года. Мужчина двигался на LADA Priora по дороге Омск — Русская Поляна. За руль он сел в нетрезвом состоянии. Потеряв управление над машиной, водитель выехал на встречную полосу. Как раз в тот момент там была компания молодых людей, которые стояли у своего автомобиля на обочине.

Мужчина сбил одного из них. Пострадавшим оказался 23-летний парень. Он получил серьезные травмы и через две недели скончался в больнице. Пьяный водитель после наезда на молодого человека уехал с места происшествия. Скорая помощь и сотрудники ГИБДД не застали его.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Он частично признал вину, отрицая, что был пьяным. Ему назначили шесть с половиной лет заключения, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, ему запретили садиться за руль в течение двух с половиной лет. Мужчина также выплатит 500 тыс рублей супруге погибшего в качестве компенсации морального вреда.

После оглашения приговора сельчанина взяли под стражу в зале суда.

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