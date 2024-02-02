Скончался в больнице. В Омской области пьяный водитель задавил 23-летнего парня

Инцидент произошел мартовской ночью 2023 года. Мужчина двигался на LADA Priora по дороге Омск — Русская Поляна. За руль он сел в нетрезвом состоянии. Потеряв управление над машиной, водитель выехал на встречную полосу. Как раз в тот момент там была компания молодых людей, которые стояли у своего автомобиля на обочине.