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На трассе в Омской области опрокинулся автомобиль с женщиной и ребенком

Опрокинула автомобиль. В ДТП на омской трассе пострадала женщина и 11-летняя девочка

1 февраля 2024, 02:29
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На трассе в Омской области опрокинулся автомобиль с женщиной и ребенком

ДТП произошло вчера, 31 января, по факту случившегося уже проводится проверка.

Об аварии Госавтоинспекции Калачинского района стало известно вчера днем, в 15:10. На место происшествия отправились сотрудники УМВД.

Предварительно удалось установить, что 35-летняя женщина ехала по дороге «Стародубка-Куликово» на автомобиле «Renault». Там, на первом километре, она не справилась с управлением и оказалась в кювете, после чего машина опрокинулась.

В результате дорожного происшествия водителю и ее пассажиру понадобилась медицинская помощь, женщину и 11-летнюю девочку доставили в больницу, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Сейчас все обстоятельства произошедшего уже устанавливают полицейские.

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