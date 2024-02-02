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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Синоптик рассказала омичам, какую погоду ожидать в выходных

На любой вкус. Синоптик рассказала омичам, чего ожидать от погоды на выходных

2 февраля 2024, 14:12
Фото: 1MI

Синоптик рассказала омичам, какую погоду ожидать в выходных

В ближайшие три дня на территории региона температура будет изменчивой, а к началу следующей недели установится тепло.

Погодой на выходные и первый рабочий день следующей недели поделилась начальник ФГБУ Обь-Иртышское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Криворучко.

Так, в субботу, 3 февраля, днем воздух прогреется до -17°, местами ожидается понижение до -7°, в темное время суток будет значительно холоднее — -19…-24°. Синоптики также обещают небольшой снег, в некоторых участках области туман и изморозь.

На следующий день, 4 февраля, температура изменится. Ночью ожидается -11…-16°, на севере региона — до -24°. Днем станет ощутимо теплее — до -7°. Однако возможно усиление ветра до 13-18 м/с и даже метель.

В понедельник, 5 февраля, ночью будет до -13°, а днем — потепление до -1°. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололед.

Напомним, что февраль в Омске удивит своей теплотой. По информации Гидрометцентра РФ, средняя температура в этом месяце ожидается выше нормы на +1… +1,5 градуса.

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