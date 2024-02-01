Да начнется паводок! В Омской области ожидается аномально теплый февраль

Наряду с аномально высокими температурами в регионе не будет много осадков. Их ожидается около нормы — 80-120%. Месячный объем осадков в феврале составляет около 18 мм. По наблюдениям метеорологов, в последнем месяце зимы обычно бывает порядка шести дней с осадками.