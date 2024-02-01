Да начнется паводок! В Омской области ожидается аномально теплый февраль

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Стало известно, какой погоды жителям Омской области ждать в последнем месяце зимы. По информации Гидрометцентра РФ, февраль 2024 года на территории региона будет теплее, чем обычно.
На большей части Сибирского федерального округа в феврале средняя месячная температура воздуха ожидается выше на +1… +1,5 градуса. Как правило, в этом месяце на территории Омской области устанавливается -14,6 градусов. Это средний показатель, выведенный экспертами на основе многолетних наблюдений.
Наряду с аномально высокими температурами в регионе не будет много осадков. Их ожидается около нормы — 80-120%. Месячный объем осадков в феврале составляет около 18 мм. По наблюдениям метеорологов, в последнем месяце зимы обычно бывает порядка шести дней с осадками.
По данным сервиса визуализации погоды Ventusky.com, следующие два дня, 2 и 3 февраля, окажутся слегка морозным. Температура будет держаться на уровне -12 градусов. С 4 по 8 февраля термометр днем задержится на отметке -2… -5 градусов. В пятницу, 9 февраля, воздух прогреется до +1 градуса.
Ранее Город55 писал о том, что в ближайшие несколько дней на территории региона будет бушевать снежный циклон. Он может задержаться в Омской области, но вместе с ним должно начаться потепление.