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Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

Омскстат предоставил данные по просроченной задолженности по заработной плате

Долгов нет. В Омской области выявили нулевой размер задолженности по зарплате

2 февраля 2024, 03:14
Фото: 1MI

Омскстат предоставил данные по просроченной задолженности по заработной плате

Согласно информации на сайте Омскстата, уже второй месяц подряд работодатели исправно платят своим сотрудникам заработную плату.

Итак, к началу 2023 года общая сумма задолженности по заработной плате в регионе составляет ноль рублей. И такая тенденция наблюдается уже второй месяц, так как в декабре 2023 года также фиксировалась нулевая задолженность.

Таким образом этот показатель с 1 ноября 2023 года уменьшился на 54 тысячи. Максимальная сумма долга работодателя перед сотрудниками составляла 12,8 млн.

Фото: Омскстат

Стоит отметить, что субъекты малого бизнеса в данную таблицу не включены.

#Общество#Омск#Омскстат#Заработная плата#Задолженность по зарплате#Сотрудники#Анастасия Чернобаева
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