Долгов нет. В Омской области выявили нулевой размер задолженности по зарплате

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Итак, к началу 2023 года общая сумма задолженности по заработной плате в регионе составляет ноль рублей. И такая тенденция наблюдается уже второй месяц, так как в декабре 2023 года также фиксировалась нулевая задолженность.
Таким образом этот показатель с 1 ноября 2023 года уменьшился на 54 тысячи. Максимальная сумма долга работодателя перед сотрудниками составляла 12,8 млн.
Стоит отметить, что субъекты малого бизнеса в данную таблицу не включены.