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Задолженность по зарплате

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2024
Задолжали почти 2 млн. В Омской области коммунальщики не платили зарплату работникам
Почти весь рабочий коллектив из 83 человек не получал оплату за свой труд. В итоге в дело вмешалась прокуратура.
12 августа, 05:31
2023
Омские транспортные предприятия накопили долги по зарплате на 617 тысяч
21 сентября 2023, 08:01
Решает суд. Жительнице Омской области три года недоплачивали зарплату
Омский областной суд рассмотрел дело по апелляционной жалобе местной жительницы на решение Горьковского районного суда.
8 августа 2023, 12:37
Работникам омской школы задерживали зарплату и не показывали график отпусков
В дело вмешалась прокуратура.
4 августа 2023, 07:34
2022
Пришлось заплатить. Работники «Водоканала» в Омской области дождались денег
60 жителей севера Омской области получили отличные новости перед Новым годом.
23 декабря 2022, 05:39

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