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Илья Рейнгардт

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2024
Это не PlayStation. Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о причинах поражения «Амуру»
12 сентября, 04:07
«Авангард» вел весь матч с «Амуром» и умудрился упустить победу
11 сентября, 15:59
Победа в дерби. Омский «Авангард» одолел новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1
4 сентября, 17:04
Игра, как у Хартли. Нападающий Галиев рассказал о тактике омского «Авангарда»
27 августа, 09:49
Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне
17 июня, 05:10
Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2
Гости заработали в матче 22 минуты штрафного времени.
11 февраля, 15:53
Победа на выезде. Омский «Авангард» одолел «Барыс» со счетом 3:1
У омичей отличились Михаил Гуляев, Николай Прохоркин и Сергей Бойков.
31 января, 15:46
2023
Хабаровский «Амур» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 не в пользу «ястребов». Это первое поражение омичей в новом сезоне.
11 сентября 2023, 16:05
Главный тренер «Омских ястребов» Черночуб: «Не стыдно за парней и в хоккее, и в быту»
Наставник омской «молодежки» рассказал, каково это — расставаться с хоккеистами, которые идут дальше по системе.
30 августа 2023, 10:34
Омский «Авангард» по буллитам уступил сборной России на турнире в Сочи
Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу ребят из «красной машины».
7 августа 2023, 20:09

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