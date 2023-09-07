Не смог пройти мимо. Полицейские задержали омича, подозреваемого в серии угонов

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
С заявлением об угоне автомобиля в отдел полиции № 7 обратился 73-летний житель Советского округа. Он рассказал, что неизвестные пытались угнать его машину недалеко от дома на улице Королёва. В это же время было подано еще одно заявление об угоне машины ВАЗ-2107 на улице Ядринцева, только в этот раз в отдел полиции №11.
В ходе проверки, следователи обнаружили украденные «жигули» рядом с домом заявителя. Позже был найден и сам угонщик — им оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.
Установлено, что нарушитель находился в нетрезвом состоянии во время угонов. Сначала он сел в открытый автомобиль ВАЗ-2106, но с заблокированным рулем проехал на нём всего несколько метров и даже не выехал со двора. После этого омич отправился в Амурский поселок. На улице Ядринцева он обратил внимание на ВАЗ-2107, двери которого были незапертыми, и проник в салон. Однако на соседней улице угонщик не справился с управлением, повредил колесо и съехал на обочину.
Вскоре полицейские установили, что эти кражи далеко не единственные. За пять месяцев мужчина угнал 7 автомобилей отечественного производства. По факту всех преступлений возбуждены уголовные дела по по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством».