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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

В Омске пройдет семинар о закупках для МСП и самозанятых

В Омске пройдет семинар о закупках для МСП и самозанятых

29 января 2024, 06:36
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В Омске пройдет бизнес-семинар на тему: «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков».

На семинаре можно узнать об основных аспектах законодательства в сфере закупок, обсудить с экспертами вопросы участия в закупках крупнейших государственных корпораций и разобрать все сложности практики осуществления закупок.

Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?

Этими вопросами задавался каждый представитель бизнеса: ИП, СМСП или самозанятый.

Первый способ — вложиться в рекламу, второй — лично встречаться или продавать «в холодную», а третий — участвовать в закупках и заключать договоры с крупными компаниями.

Семинар — открытая площадка для диалога предпринимателей и крупнейших заказчиков Омской области.

Семинар может быть интересен:

  • Руководителям предприятий и организаций
  • Самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, заинтересованным в стабильных источниках дохода
  • Сотрудникам отделов продаж, закупок и снабжения
  • Юристам
  • Другим заинтересованным специалистам

Участники семинара получат:

  • Возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков Омской области;
  • Информацию об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также о планах и потребностях в товарах, работах и услугах на этот и следующие годы;
  • Возможность презентовать свою компанию и продукцию заказчикам Омской области;
  • Рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса.

Семинар пройдет 6 февраля с 14:00 до 17:00 по адресу: пр. Комарова, д. 21, конференц-зал, Омский региональный парк информационных технологий.

Начало регистрации — в 13:30.

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Подробная информация о семинаре: https://clck.ru/38A3HJ

#Общество#Бизнес#Омск#Омская область
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