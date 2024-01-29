В Омске пройдет семинар о закупках для МСП и самозанятых

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
На семинаре можно узнать об основных аспектах законодательства в сфере закупок, обсудить с экспертами вопросы участия в закупках крупнейших государственных корпораций и разобрать все сложности практики осуществления закупок.
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
Этими вопросами задавался каждый представитель бизнеса: ИП, СМСП или самозанятый.
Первый способ — вложиться в рекламу, второй — лично встречаться или продавать «в холодную», а третий — участвовать в закупках и заключать договоры с крупными компаниями.
Семинар — открытая площадка для диалога предпринимателей и крупнейших заказчиков Омской области.
Семинар может быть интересен:
Участники семинара получат:
Семинар пройдет 6 февраля с 14:00 до 17:00 по адресу: пр. Комарова, д. 21, конференц-зал, Омский региональный парк информационных технологий.
Начало регистрации — в 13:30.
Участие бесплатное, количество мест ограничено.
Подробная информация о семинаре: https://clck.ru/38A3HJ