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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Мэр с ледорубом, пропитые деньги и древние лягушки. Омск в воскресенье

Мэр с ледорубом, пропитые деньги и древние лягушки. Омск в воскресенье

28 января 2024, 14:18
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. «Знаю, что такое поработать лопатой».

Масштабы снежных проблем Омска достигли своего пика — уже даже градоначальнику приходится брать в руки лом и справляться с обилием осадков во дворе. Тем более, он сам об этом рассказал в диалоге с представителем самой важной профессии последнего времени — дворником Андреем Синичкиным.

«Живу в частном доме, знаю, что такое поработать ледорубом-топором и лопатой. Нынешняя зима заставляет потрудиться вдвойне: спрессованный снег с ледяными прослойками поддается труднее, чем обычный, а значит и трудозатраты выше» — поделился впечатлениями Сергей Шелест.

Но в самом деле, от труда многих и многих людей, выходящих с лопатами и метлами рано утром на улицы города и зависит «успеваемость» омичей на работу, учебу и по делам. А значит, мэр был прав. Но вот в чем — можно узнать в материале ниже:

«Знаю, что такое поработать лопатой». Мэр Омска рассказал об уборке снега в городе
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Новость №2. «Банкет», начатый за чужой счет, прервали.

Эта история началась насколько дней назад, 24 января. Жительница Омска обратилась к сотрудникам полиции: с ее утерянной банковской карты начали активно пропадать деньги — 49 тысяч рублей «испарились» буквально за несколько часов. Вот только камеры и онлайн-банкиинг — штука коварная: двое подозреваемых «нашлись» на камерах наблюдения в одном из магазинов в момент оплаты вожделенного товара. Как выяснилось, у злоумышленников в почете именно алкоголь — его они купили аж 35 бутылок разных видов. Сегодня появилась и информация об их задержании: ущерб возместили, раскаялись и ждут завершения расследования уголовного дела по статье «Кража».

Банкет окончен. Полицейские задержали омичей, «пропивших» деньги с чужой карты
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Новость №3. Реставрация одного из первых фонтанов города.

Удивительный факт — оказывается, «солнечность» в парке зависит от наличия в нем… фонтана. По крайней мере, об этом можно узнать из пояснительной записки к проекту реставрации фонтана «Крокодил и лягушки», построенном еще в 1937 году. Это его не первый ремонт, но на сей раз его ждет кардинальное преображение облика — теперь привычную глазу скульптуру у входа в Аграрный университет можно и не узнать. Ну, а новый дизайн-проект можно найти внутри новости:

В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
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#Снег#Кража#Омск#Мэр#Фонтан#Реставрация#Банкет#Дворник#Илья Скобин
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