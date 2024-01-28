Мэр с ледорубом, пропитые деньги и древние лягушки. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Масштабы снежных проблем Омска достигли своего пика — уже даже градоначальнику приходится брать в руки лом и справляться с обилием осадков во дворе. Тем более, он сам об этом рассказал в диалоге с представителем самой важной профессии последнего времени — дворником Андреем Синичкиным.
«Живу в частном доме, знаю, что такое поработать ледорубом-топором и лопатой. Нынешняя зима заставляет потрудиться вдвойне: спрессованный снег с ледяными прослойками поддается труднее, чем обычный, а значит и трудозатраты выше» — поделился впечатлениями Сергей Шелест.
Но в самом деле, от труда многих и многих людей, выходящих с лопатами и метлами рано утром на улицы города и зависит «успеваемость» омичей на работу, учебу и по делам. А значит, мэр был прав. Но вот в чем — можно узнать в материале ниже:
Эта история началась насколько дней назад, 24 января. Жительница Омска обратилась к сотрудникам полиции: с ее утерянной банковской карты начали активно пропадать деньги — 49 тысяч рублей «испарились» буквально за несколько часов. Вот только камеры и онлайн-банкиинг — штука коварная: двое подозреваемых «нашлись» на камерах наблюдения в одном из магазинов в момент оплаты вожделенного товара. Как выяснилось, у злоумышленников в почете именно алкоголь — его они купили аж 35 бутылок разных видов. Сегодня появилась и информация об их задержании: ущерб возместили, раскаялись и ждут завершения расследования уголовного дела по статье «Кража».
Удивительный факт — оказывается, «солнечность» в парке зависит от наличия в нем… фонтана. По крайней мере, об этом можно узнать из пояснительной записки к проекту реставрации фонтана «Крокодил и лягушки», построенном еще в 1937 году. Это его не первый ремонт, но на сей раз его ждет кардинальное преображение облика — теперь привычную глазу скульптуру у входа в Аграрный университет можно и не узнать. Ну, а новый дизайн-проект можно найти внутри новости: