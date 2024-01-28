Мэр с ледорубом, пропитые деньги и древние лягушки. Омск в воскресенье

Удивительный факт — оказывается, «солнечность» в парке зависит от наличия в нем… фонтана. По крайней мере, об этом можно узнать из пояснительной записки к проекту реставрации фонтана «Крокодил и лягушки», построенном еще в 1937 году. Это его не первый ремонт, но на сей раз его ждет кардинальное преображение облика — теперь привычную глазу скульптуру у входа в Аграрный университет можно и не узнать. Ну, а новый дизайн-проект можно найти внутри новости: