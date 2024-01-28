«Знаю, что такое поработать лопатой». Мэр Омска рассказал об уборке снега в городе

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:42
Мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале подвел итоги пятничной инспекции Омска — результаты работы городских служб градоначальник контролирует лично. Однако кроме ключевых транспортных артерий города, мэр уделил внимание и дворам.
Их расчистка зависит от работы дворников — с одним из них, Андреем Синичкиным, Сергей Шелест познакомился лично: обсуждение затронуло зарплаты дворников, погоду и зависящий от нее объем работы. Кроме того, мэр рассказал, что и ему регулярно доводится противостоять осадкам.
«Живу в частном доме, знаю, что такое поработать ледорубом-топором и лопатой. Нынешняя зима заставляет потрудиться вдвойне: спрессованный снег с ледяными прослойками поддается труднее, чем обычный, а значит и трудозатраты выше» — рассказал мэр.
Вместе с тем глава города попросил омичей при случае поблагодарить дворников — их труд, несмотря на небольшую оплату, очень важен для горожан. Кроме того, Сергей Шелест рассказал и об омичах, «сказавших» спасибо делом: жители домов 3 и 5 на Космическом проспекте и дома №3 на Бисярной улице вышли на улицы, чтобы убрать территорию.
Ранее Город55 рассказывал об уборке основных дорог Омска после снегопада: