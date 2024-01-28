«Знаю, что такое поработать лопатой». Мэр Омска рассказал об уборке снега в городе

Вместе с тем глава города попросил омичей при случае поблагодарить дворников — их труд, несмотря на небольшую оплату, очень важен для горожан. Кроме того, Сергей Шелест рассказал и об омичах, «сказавших» спасибо делом: жители домов 3 и 5 на Космическом проспекте и дома №3 на Бисярной улице вышли на улицы, чтобы убрать территорию.