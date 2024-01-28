Банкет окончен. Полицейские задержали омичей, «пропивших» деньги с чужой карты

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, поиски омичей, попавших на камеры в момент покупок за чужой счет, завершились — сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 задержали подозреваемых. Ими оказались братья 1986 и 1999 года рождения, не имевшие ранее проблем с законом и живущие в Ленинском округе.
Напомним, что 24 января к сотрудникам полиции с заявлением обратилась 34-летняя омичка: с ее утерянной банковской карты неизвестные оплатили покупок на 49 тысяч рублей. В скором времени, сотрудники полиции смогли установить и «предпочтения» злоумышленников — на обозначенную сумму они купили 35 бутылок алкоголя разного вида, а «банкет» за чужой счет продолжался три дня: компанию подозреваемым составили их знакомые и приятели. Вот только допить все не удалось — сотрудники полиции, осматривавшие квартиру, изъяли 12 бутылок напитков.
Для потерпевшей все закончилось относительно благополучно: задержанные уже возместили ущерб и раскаялись. Но, закон неумолим — в отношении любителей «халявы» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».