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Омичей, купивших алкоголь по чужой банковской карте, задержали

Банкет окончен. Полицейские задержали омичей, «пропивших» деньги с чужой карты

28 января 2024, 05:28
Фото: 1MI

Омичей, купивших алкоголь по чужой банковской карте, задержали

35 бутылок алкоголя, 49 тысяч рублей убытка и глубокое раскаяние — так завершились поиски омичей, умыкнувших чужую банковскую карточку.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, поиски омичей, попавших на камеры в момент покупок за чужой счет, завершились — сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 задержали подозреваемых. Ими оказались братья 1986 и 1999 года рождения, не имевшие ранее проблем с законом и живущие в Ленинском округе.

Сообщение о розыске омичей появилось 24 января.
Видео: УМВД России по Омской области

Напомним, что 24 января к сотрудникам полиции с заявлением обратилась 34-летняя омичка: с ее утерянной банковской карты неизвестные оплатили покупок на 49 тысяч рублей. В скором времени, сотрудники полиции смогли установить и «предпочтения» злоумышленников — на обозначенную сумму они купили 35 бутылок алкоголя разного вида, а «банкет» за чужой счет продолжался три дня: компанию подозреваемым составили их знакомые и приятели. Вот только допить все не удалось — сотрудники полиции, осматривавшие квартиру, изъяли 12 бутылок напитков.

Видео после задержания.
Видео: УМВД России по Омской области

Для потерпевшей все закончилось относительно благополучно: задержанные уже возместили ущерб и раскаялись. Но, закон неумолим — в отношении любителей «халявы» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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#Происшествия#Видео#Кража#Полиция#Омск#Банковская карта#Илья Скобин
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