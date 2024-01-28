Банкет окончен. Полицейские задержали омичей, «пропивших» деньги с чужой карты

Напомним, что 24 января к сотрудникам полиции с заявлением обратилась 34-летняя омичка: с ее утерянной банковской карты неизвестные оплатили покупок на 49 тысяч рублей. В скором времени, сотрудники полиции смогли установить и «предпочтения» злоумышленников — на обозначенную сумму они купили 35 бутылок алкоголя разного вида, а «банкет» за чужой счет продолжался три дня: компанию подозреваемым составили их знакомые и приятели. Вот только допить все не удалось — сотрудники полиции, осматривавшие квартиру, изъяли 12 бутылок напитков.