gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Банкет

Выбрать дату
2024
Банкет на 200 человек. Экс-хоккеист «Авангарда» Сушинский с размахом отметит юбилей
2 июля, 04:59
Теплый прием. Стало известно, кто займется готовкой для гостей Омской области
Победителем аукциона вновь стала гостиница «Аврора». Прием дорогих гостей обойдется региону в сумму чуть меньше миллиона рублей.
18 февраля, 04:58
Мэр с ледорубом, пропитые деньги и древние лягушки. Омск в воскресенье
28 января, 14:18
2023
Тирамису и мусс из манго. Чем будут угощать на банкетах омского губернатора
23 ноября 2023, 07:02
«Круасанчики от пацанчиков». На Богдана Хмельницкого за 28 млн продают кафе «Омичка»
14 ноября 2023, 03:05
Омский ресторан «Пеликан» за 800 тысяч снова обслужит банкеты губернатора
28 сентября 2023, 05:41
На обслуживание банкетов омского губернатора потратят еще 800 тысяч рублей
11 сентября 2023, 05:46
Ненастная погода, бизнес на аренде туалетов и банкеты чиновников. Омск в субботу
15 июля 2023, 14:40
2022
Выяснилось, кто будет кормить чиновников из омского правительства на праздники
Аукцион на организацию торжественных мероприятий выиграла ООО «Гостиница «Аврора».
16 декабря 2022, 13:17

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика