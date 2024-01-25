Омский речной порт выплатил штраф за незаконно устроенного сотрудника-военного

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В ходе расследования дела удалось установить, что АО «Омский речной порт» заключил договор с бывшим госслужащим зимой 2022 года. До этого мужчина служил в налоговом органе.
Однако при его приеме в организацию оказался нарушен трудовой кодекс. Согласно закону «О противодействии коррупции», работодатель должен был отправить на последнее место службы омича сообщение о его устройстве на работу в течение 10 дней, но так этого и не сделал.
Прокуратура потребовала привлечь представителя АО к ответственности по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего госслужащего. Виновному был назначен штраф 20 000 рублей, который он позже выплатил, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Напомним, что ранее прокуратура повлияла на ход еще одного дела о нарушении трудового законодательства. Так, региональным предприятиям было внесено больше 1,3 представлений из-за неуплаты сотрудникам положенной зарплаты. Общая задолженность работодателей составила почти 100 000 000 рублей, из-за чего без денег остались 3 тысячи жителей Омской области.