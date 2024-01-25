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Омский речной порт выплатил штраф за незаконно устроенного сотрудника-военного

25 января 2024, 11:32
Фото: Midjourney
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За незаконное устройство на работу военного омской речной порт выплатил штраф

Делом занималась Омская транспортная прокуратура.

В ходе расследования дела удалось установить, что АО «Омский речной порт» заключил договор с бывшим госслужащим зимой 2022 года. До этого мужчина служил в налоговом органе.

Однако при его приеме в организацию оказался нарушен трудовой кодекс. Согласно закону «О противодействии коррупции», работодатель должен был отправить на последнее место службы омича сообщение о его устройстве на работу в течение 10 дней, но так этого и не сделал.

Прокуратура потребовала привлечь представителя АО к ответственности по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего госслужащего. Виновному был назначен штраф 20 000 рублей, который он позже выплатил, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, что ранее прокуратура повлияла на ход еще одного дела о нарушении трудового законодательства. Так, региональным предприятиям было внесено больше 1,3 представлений из-за неуплаты сотрудникам положенной зарплаты. Общая задолженность работодателей составила почти 100 000 000 рублей, из-за чего без денег остались 3 тысячи жителей Омской области.

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#Омск#Омская область#Военные#Новости#Омский речной порт#Военнослужащий#Военнослужащие#Военный#Анастасия Баянова#Речной порт
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