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Речной порт

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Сентябрь
Из-за горевшей баржи в омском речпорту в небо поднялся черный столб дыма
7 сентября, 07:31
Апрель
Прогулки на воде. С 1 мая из Омска запустят несколько речных маршрутов
Самый дорогой билет — 550 рублей, но есть и дешевле.
29 апреля, 07:39
В мэрии Омска назвали лидеров голосования среди объектов благоустройства
До конца голосования осталось 7 дней и уже «наметились» возможные победители.
23 апреля, 08:52
Январь
Омский речной порт выплатил штраф за незаконно устроенного сотрудника-военного
Делом занималась Омская транспортная прокуратура.
25 января, 11:32
Декабрь 2023
98 тысяч пассажиров и 1,8 млн тонн грузов. В Омске подвели итоги навигации
Выручка речного порта за 6 лет выросла с 376 млн до 700 млн рублей.
28 декабря 2023, 02:54

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