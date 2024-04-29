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Омский речной порт

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Прогулки на воде. С 1 мая из Омска запустят несколько речных маршрутов
Самый дорогой билет — 550 рублей, но есть и дешевле.
29 апреля, 07:39
Омский речной порт выплатил штраф за незаконно устроенного сотрудника-военного
Делом занималась Омская транспортная прокуратура.
25 января, 11:32
2023
Омский речпорт вырубит 59 ив, чтобы складировать песок для «Кварталов Драверта»
9 сентября 2023, 06:09
«Омский речной порт» незаконно взял на работу госслужащего и получил штраф
Предприятие в установленный срок не подало документы в налоговую службу.
12 июля 2023, 02:16
Площадь у омского речного вокзала за 1 миллион отдают в руки бизнесменов
2 июня 2023, 07:08
В Омске портовые причалы на 9-й Ленинской за 8 млн рублей купил их нынешний арендатор
4 мая 2023, 11:54
Произошло массовое ДТП, выросли капиталы и зависть к блогерам. Омск сегодня
12 января 2023, 14:55
Омский «Речпорт» увеличил свой уставной капитал в 100 с лишним раз
12 января 2023, 10:56

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